به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام طهماسبی گفت: قوه قضاییه از دو دهه گذشته با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و راه‌اندازی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مسیر توسعه دادرسی الکترونیک را آغاز کرده و امروز بخش قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت هوشمند ارائه می‌شود.

وی افزود: کارآمدی این زیرساخت‌ها در روز‌های اخیر و همزمان با محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص کشور به خوبی نمایان شد؛ به‌گونه‌ای که با وجود کاهش حدود ۳۰ درصدی فعالیت‌های اداری در یک سال گذشته، خدمات‌رسانی به مردم با کمترین اختلال ادامه یافت و بخش عمده‌ای از امور قضایی از طریق سامانه‌های الکترونیکی صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به نقش مردم در موفقیت دادرسی هوشمند اظهار کرد: شهروندان باید با افزایش مهارت‌های فنی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی خود، روند رسیدگی‌های قضایی را تسهیل کنند.

وی همچنین از مردم خواست با نگاهی منصفانه، نواقص و مشکلات موجود در فرآیند‌های قضایی را شناسایی و به دستگاه قضایی اعلام کنند تا زمینه اصلاح و بهبود خدمات فراهم شود.

رئیس کل دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع، منابع آب و محیط زیست از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: در دو سال گذشته با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظارتی و همراهی مردم، اقدامات مؤثری برای بازگرداندن اراضی ملی صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری یزد از بازگشت ۸ هزار هکتار از اراضی بیت‌المال در یکی از شهرستان‌های استان یزد خبر داد و گفت: این میزان اراضی که پیش‌تر از مالکیت عمومی خارج شده بود، در قالب یک پرونده قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد؛ مساحتی که تقریباً دو برابر محدوده مرکزی آن شهرستان است.

وی در پایان از مردم خواست همچنان با گزارش دقیق و مستند تخلفات، مطالبه‌گری مسئولانه و حمایت از اجرای عدالت، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت یاری کنند.

هفته اول تیرماه به عنوان هفته قوه قضایه نامگذاری شده است.