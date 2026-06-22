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کتاب «مقتل حسینی نوجوان» نوشته علی شعیبی، با نگاهی مستند و زبانی متناسب با نوجوانان، زندگی امام حسین (ع)، زمینههای تاریخی قیام عاشورا و رخدادهای کربلا را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آشنایی نسل نوجوان با نهضت عاشورا و اهداف قیام امام حسین (ع) از موضوعاتی است که همواره مورد توجه نویسندگان حوزه دین و تاریخ بوده است. کتاب «مقتل حسینی نوجوان» نوشته علی شعیبی نیز با همین رویکرد و با زبانی ساده و قابل فهم برای نوجوانان تدوین شده است.
این اثر در پنج فصل تنظیم شده و در آغاز، به زندگی و دوران کودکی امام حسین (ع) میپردازد. نویسنده سپس با مرور تحولات تاریخی پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، زمینههای شکلگیری واقعه کربلا را بررسی میکند و در ادامه، موضوع خلافت یزید و چگونگی آغاز قیام امام حسین (ع) را شرح میدهد.
فصل چهارم کتاب به روایت حوادث عاشورا و رخدادهای روز کربلا اختصاص دارد و در فصل پایانی نیز احادیث، روایات و مطالبی درباره جایگاه عزاداری و سوگواری برای اهلبیت (ع) ارائه شده است.
علی شعیبی در این کتاب تلاش کرده ضمن پایبندی به منابع تاریخی و شیوه مقتلنویسی، مطالب را به شکلی روان و متناسب با نیازها و پرسشهای نوجوانان ارائه کند. «مقتل حسینی نوجوان» در ۱۱۲ صفحه از سوی نشر معارف منتشر شده و از آثار حوزه کودک و نوجوان با موضوع عاشورا و فرهنگ حسینی به شمار میرود.