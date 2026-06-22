کتاب «قاسم؛ قهرمان دفاع از امام» از مجموعه «قهرمانان کربلا» با زبانی کودکانه و تصویرگری جذاب، زندگی و حماسه‌آفرینی حضرت قاسم (ع) را برای مخاطبان کودک روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «قاسم؛ قهرمان دفاع از امام» نوشته منصوره مصطفی‌زاده، یکی از عناوین مجموعه «قهرمانان کربلا» است که با هدف آشنایی کودکان با شخصیت‌های تأثیرگذار واقعه عاشورا منتشر شده است.

این کتاب داستان حضرت قاسم(ع)، فرزند امام حسن مجتبی(ع)، را روایت می‌کند؛ نوجوانی که با وجود سن کم، در کنار امام حسین(ع) ایستاد و در روز عاشورا برای دفاع از امام خود به میدان رفت. نویسنده در این اثر تلاش کرده است مفاهیمی همچون شجاعت، وفاداری، ایثار و دفاع از حق را در قالب داستانی ساده و متناسب با گروه سنی کودک بیان کند.

«قاسم؛ قهرمان دفاع از امام» بخشی از مجموعه «قهرمانان کربلا» است که هر جلد آن به زندگی یکی از یاران امام حسین(ع) اختصاص دارد و ضمن روایت حماسه‌های عاشورایی، یکی از فضایل اخلاقی آن شخصیت را برجسته می‌کند. در پایان کتاب نیز پرسش‌هایی برای گفت‌وگو و درک بهتر مفاهیم داستان در نظر گرفته شده است.

این اثر برای کودکان بالای پنج سال نوشته شده و با بهره‌گیری از نثری روان و تصویرگری مناسب، مخاطبان را با یکی از نوجوانان قهرمان واقعه کربلا آشنا می‌کند.