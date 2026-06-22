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کربلا تنها میدان شهادت نبود؛ مدرسهای برای تربیت انسانهای بزرگ بود؛ در این مدرسه، حضرت علیاکبر (ع) یکی از درخشانترین شاگردان مکتب عاشورا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماه محرم، ماه حماسه و اندوه، ماه یادآوری بلندترین قلههای ایمان و ایثار است. در میان ستارگان درخشان آسمان کربلا، نام حضرت علیاکبر (ع) جایگاهی ویژه دارد؛ جوانی که شکوه جوانمردی، زیبایی اخلاق، استواری ایمان و رشادت در میدان نبرد را در وجود خویش جمع کرده بود. شب هشتم محرم در سنت سوگواری شیعیان به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شده است؛ جوانی که نه تنها فرزند ارشد امام حسین (ع) بود، بلکه نزدیکترین انسان به پیامبر اکرم (ص) در سیمای ظاهری، گفتار و منش نیز شناخته میشد.
حضرت علیاکبر (ع) در روز عاشورا تصویری ماندگار از وفاداری فرزند به پدر، سرباز به امام و مؤمن به آرمان الهی را به نمایش گذاشت. زندگی کوتاه، اما پربرکت او، سرشار از درسهایی است که قرنها پس از واقعه کربلا همچنان الهامبخش آزادگان جهان است. او در جوانی به مقامی رسید که نامش در کنار بزرگترین شهیدان تاریخ اسلام جاودانه شد و خون پاکش بر صفحات تاریخ، سرخترین و درخشانترین نقشها را ترسیم کرد.
حضرت علیاکبر (ع) فرزند امام حسین (ع) و حضرت لیلا بنت ابیمره بود. او در خاندان نبوت و امامت چشم به جهان گشود؛ خاندانی که سرچشمه هدایت، فضیلت و کرامت انسانی بودند. از همان سالهای کودکی، نشانههای بزرگی و شرافت در سیمای او آشکار بود و همه کسانی که با وی معاشرت داشتند، به نجابت، ادب، بزرگواری و ایمان او گواهی میدادند.
آنچه بیش از هر ویژگی دیگری درباره حضرت علیاکبر (ع) در منابع تاریخی نقل شده، شباهت بینظیر او به پیامبر اکرم (ص) است. امام حسین (ع) در روز عاشورا هنگامی که علیاکبر را به میدان فرستاد، فرمود: «خدایا! شاهد باش جوانی را به سوی آنان میفرستم که در چهره، گفتار و اخلاق شبیهترین مردم به پیامبر تو بود.»
این سخن تنها توصیفی از زیبایی ظاهری نبود؛ بلکه بیانگر شباهت عمیق روحی و اخلاقی او به رسول خدا (ص) بود. هرگاه اهلبیت (ع) مشتاق دیدار سیمای پیامبر میشدند، به چهره علیاکبر مینگریستند و یاد آن بزرگوار در دلهایشان زنده میشد.
حضرت علیاکبر (ع) نمونه کامل یک جوان مؤمن بود. در اوج جوانی، دلبسته دنیا نبود و همه آرزوهایش در مسیر رضای خدا و یاری امام زمانش معنا پیدا میکرد. ادب او در برابر پدر زبانزد بود. هیچگاه سخنی از سر بیاحترامی یا نافرمانی از او دیده نشد. ایمان راسخ، معرفت عمیق، شجاعت مثالزدنی و روحیه ایثار از برجستهترین ویژگیهای شخصیتی او به شمار میرفت.
در مسیر حرکت کاروان امام حسین (ع) از مکه به سوی عراق، نشانههای این معرفت عمیق آشکار شد. نقل کردهاند هنگامی که امام حسین (ع) در منزلی از منازل بین راه، پس از خوابی کوتاه فرمود: «إنا لله و إنا إلیه راجعون»، علیاکبر علت را جویا شد. امام فرمود در خواب شنیده است که این کاروان به سوی مرگ میرود. علیاکبر با آرامش و یقین پرسید: «پدر جان! مگر ما بر حق نیستیم؟» امام فرمود: «آری، به خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست.» آنگاه علیاکبر گفت: «پس باکی از مرگ نداریم.»
این جمله کوتاه، دریایی از ایمان و بصیرت را در خود جای داده است. جوانی که مرگ را نه پایان زندگی، بلکه پلی برای رسیدن به حقیقت میدید و در راه دفاع از حق، هیچ هراسی از شهادت نداشت.
حضور در کربلا؛ جوانی که همه هستی خود را فدای امام کرد
کاروان حسینی در دوم محرم سال ۶۱ هجری به سرزمین کربلا رسید. از آن لحظه تا عاشورا، روزهای سختی بر اهلبیت (ع) گذشت. محاصره اقتصادی، تشنگی کودکان، تهدیدهای دشمن و افزایش شمار سپاهیان کوفه، شرایطی دشوار را پدید آورده بود. اما در میان این فشارها، یاران امام حسین (ع) استوارتر از همیشه بر پیمان خود باقی ماندند.
حضرت علیاکبر (ع) از برجستهترین چهرههای این جمع کوچک، اما پرافتخار بود. او جوانی بود که میتوانست زندگی آرامی داشته باشد، اما راهی را برگزید که به شهادت ختم میشد. در شب عاشورا، هنگامی که امام حسین (ع) بیعت خود را از یاران برداشت و آنان را در ترک میدان آزاد گذاشت، علیاکبر همچون دیگر وفاداران خاندان نبوت، لحظهای در یاری امام تردید نکرد.
صبح عاشورا، هنگامی که سپاه عمر بن سعد برای جنگ آماده شد، علیاکبر در کنار پدر ایستاده بود. او نه تنها فرزند امام، بلکه یکی از مهمترین مدافعان خیمههای اهلبیت محسوب میشد. چهره جوانش نشانی از ترس نداشت؛ گویی سالها در انتظار چنین روزی بوده است.
علیاکبر میدانست که نبرد کربلا، جنگ بر سر حکومت یا قدرت نیست. این میدان، صحنه رویارویی حق و باطل بود. او با بصیرتی کمنظیر، حقیقت ماجرا را درک کرده بود و میدانست که شهادت در رکاب امام حسین (ع)، بزرگترین افتخار زندگی او خواهد بود.
در ساعات نخست عاشورا، یاران امام یکی پس از دیگری به میدان رفتند و به شهادت رسیدند. با کاهش شمار یاران، نوبت به جوانان بنیهاشم رسید. در آن لحظات، علیاکبر بیش از هر کس بیتاب یاری امام بود. او میدید که دشمن با تمام توان برای نابودی فرزند پیامبر آمده است و نمیتوانست در برابر این صحنه آرام بماند.
جوانی، توان جسمی، شجاعت و مهارت رزمی او سبب شده بود که امید بزرگی برای سپاه اندک حسینی باشد. اما آنچه علیاکبر را ممتاز میکرد، تنها قدرت بازو نبود؛ بلکه روح بزرگی بود که در کالبد او جریان داشت؛ روحی که آماده بود عزیزترین سرمایه خود، یعنی جانش را در راه خدا تقدیم کند.
وداع جانسوز با امام حسین (ع) و نبرد حماسی با سپاه کوفه
سرانجام لحظه موعود فرا رسید. حضرت علیاکبر (ع) از پدر اجازه میدان خواست. برای امام حسین (ع)، این درخواست از هر مصیبتی سنگینتر بود. پدری که میدانست فرزندش دیگر باز نخواهد گشت، باید اجازه رفتن میداد؛ زیرا راه کربلا، راه فداکاری و تسلیم در برابر اراده الهی بود.
تاریخ نوشته است که امام حسین (ع) نگاهی طولانی به چهره فرزند انداخت. نگاه پدری که تمام عشق و عاطفه خود را در وجود آن جوان میدید. سپس اجازه داد. علیاکبر برای وداع به سوی خیمهها رفت. زنان و کودکان اهلبیت با دیدن او اشک میریختند. صدای گریه در خیمهها پیچیده بود. خواهران، عمهها و کودکان میدانستند که این آخرین دیدار است.
در آن وداع، اندوه و عظمت در هم آمیخته بود. جوانی رعنا و رشید، با قامتی استوار از میان خیمهها عبور میکرد تا جان خود را فدای حقیقت کند. او به سوی میدان رفت، در حالی که نگاههای اشکبار اهلبیت بدرقهاش میکرد.
وقتی وارد میدان شد، با صدایی رسا خود را معرفی کرد. دشمن با دیدن او به یاد پیامبر اکرم (ص) میافتاد. سیمای نورانیاش چنان بود که بسیاری از سپاهیان کوفه را تحت تأثیر قرار داد. اما دنیاطلبی و قساوت قلب آنان مانع بازگشتشان به مسیر حق شد.
نبرد آغاز شد. علیاکبر همچون شیری خشمگین بر سپاه دشمن حمله برد. شمشیر او برق میزد و صفوف دشمن را میشکافت. هر بار که حمله میکرد، گروهی از سپاهیان کوفه را به خاک میافکند. دلاوری او چنان بود که دشمن را به وحشت انداخته بود.
در گرمای سوزان کربلا، تشنگی بر او فشار میآورد. راه آب بسته شده بود و عطش توان جسمی را میکاست، اما اراده او را نمیشکست. پس از نبردی سنگین، برای لحظاتی نزد پدر بازگشت و از شدت تشنگی سخن گفت. امام حسین (ع) با قلبی اندوهگین فرمود که اندکی دیگر صبر کند؛ زیرا به زودی جدش رسول خدا (ص) او را از جامی سیراب خواهد کرد که پس از آن هرگز تشنه نخواهد شد.
این سخنان، روح تازهای در وجود علیاکبر دمید. دوباره بر اسب نشست و به میدان بازگشت. این بار حملات او سهمگینتر و کوبندهتر بود. سپاه کوفه که توان مقابله تن به تن با او را نداشت، به شیوهای ناجوانمردانه گرداگردش را گرفت.
نبردی نابرابر شکل گرفت. از هر سو ضربهای فرود میآمد، اما علیاکبر همچنان میجنگید. صدای شمشیرش در میدان میپیچید و نام خدا بر لبانش جاری بود. او تا آخرین لحظه ایستادگی کرد و نشان داد که فرزند حسین (ع) چگونه در برابر باطل میایستد.
شهادت؛ لحظهای که آسمان و زمین گریستند
سرانجام دشمن که از رویارویی مستقیم با این جوان شجاع ناتوان شده بود، او را هدف حملات سنگین قرار داد. یکی از جنگجویان سپاه کوفه ضربهای سخت بر پیکر او وارد کرد. حضرت علیاکبر (ع) مجروح شد، اما هنوز از اسب فرود نیامده بود. زخمها پیکرش را فرا گرفته بود و خون از بدنش جاری بود.
در واپسین لحظات زندگی، صدایش در میدان پیچید: «ای پدر! این جدم رسول خداست که مرا سیراب کرده و اکنون در انتظار من است.»
اندکی بعد، پیکر مطهرش بر خاک گرم کربلا افتاد. آن لحظه از جانسوزترین صحنههای عاشورا بود. امام حسین (ع) با شتاب خود را به فرزند رساند. تاریخ روایت میکند که امام بر بالین او نشست و صورت بر صورت فرزند نهاد.
این صحنه، تجلی بزرگترین مصیبت برای پدری بود که باید جوان برومند خویش را در برابر چشمان خود از دست میداد. امام حسین (ع) فرمود: «پس از تو خاک بر سر دنیا.»
آسمان کربلا گویی در سوگ فرو رفت. جوانی که شبیهترین انسان به پیامبر بود، اکنون بر خاک افتاده بود و اهلبیت (ع) داغی سنگین بر دل داشتند. زنان حرم با شنیدن خبر شهادت علیاکبر ناله سر دادند و اندوهی عمیق سراسر خیمهها را فرا گرفت.
اما شهادت علیاکبر پایان راه او نبود؛ آغاز جاودانگی او بود. خون پاکش در کنار خون دیگر شهیدان کربلا، نهال آزادی و عزت را آبیاری کرد. او نشان داد که جوانی میتواند در اوج طراوت و نشاط زندگی، همه آرزوهای دنیوی را فدای حقیقت کند و نام خود را در تاریخ جاودانه سازد.
امروز پس از قرنها، هنگامی که نام حضرت علیاکبر (ع) برده میشود، تصویر جوانی مؤمن، شجاع، باادب و وفادار در ذهنها زنده میشود. او نماد نسل جوانی است که حقیقت را بر منفعت ترجیح میدهد و برای دفاع از ارزشهای الهی از هیچ فداکاری دریغ نمیکند.
شب هشتم محرم، شب یادآوری این حقیقت بزرگ است که کربلا تنها میدان شهادت نبود؛ مدرسهای برای تربیت انسانهای بزرگ بود. در این مدرسه، حضرت علیاکبر (ع) یکی از درخشانترین شاگردان مکتب عاشورا شد؛ جوانی که با خون خود نوشت وفاداری تا آخرین نفس معنا دارد و عشق به خدا و امام، انسان را به بلندترین قلههای افتخار میرساند. نام او تا همیشه در تاریخ اسلام خواهد درخشید و یادش در دلهای عاشقان اهلبیت (ع) زنده خواهد ماند؛ همان جوانی که در عاشورا، شکوه ایمان، حماسه و شهادت را در زیباترین صورت ممکن به نمایش گذاشت.