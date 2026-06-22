مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با اشاره به ویژگی‌های ترجمه جدید قرآن کریم اثر استاد برازش گفت: مهم‌ترین ویژگی این اثر آن است که این ترجمه، آخرین کار ایشان و حاصل تلاش علمی در بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت (ع) در نسبت با قرآن کریم است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: استاد برازش در این اثر، تفاسیر روایی را مبنا قرار داده و تلاش کرده است ترجمه‌ای از کلام‌الله ارائه دهد که در عین وفاداری به معارف قرآنی، رویکردی نوآورانه داشته باشد؛ کاری که طبیعتاً مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار خواهد گرفت.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه این اثر می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌مندی بیشتر جامعه از معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) باشد، افزود: البته چنین آثاری نیازمند تکمیل و ادامه یافتن است و امیدواریم آثار بعدی نیز مکمل این تلاش ارزشمند باشد.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی استاد برازش افزود: ایشان در طول عمر پربرکت خود آثار ارزشمند و عالمانه بسیاری ارائه کرده‌اند، اما این اثر از جهتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه در سخت‌ترین شرایط جسمی ایشان به سرانجام رسیده و از این منظر می‌تواند دارای فضیلت و اجر مضاعفی باشد.

وی درباره مخاطبان این ترجمه نیز گفت: ترجمه قرآن، کاری بسیار پیچیده و دشوار است؛ زیرا علاوه بر تسلط بر معارف قرآنی، به‌ویژه زمانی که بر اساس تفاسیر روایی و معارف اهل‌بیت (ع) انجام می‌شود، نیازمند ذوق ادبی و توانایی انتقال دقیق مفاهیم در قالبی روان و ظریف است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: این ویژگی‌ها در آثار پیشین استاد برازش نیز دیده می‌شود و در این اثر نیز به خوبی نمود پیدا کرده است. این کتاب می‌تواند گامی مؤثر در نزدیک‌تر شدن جامعه به معارف قرآن کریم باشد.