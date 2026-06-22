به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم برای عاشقی، دنبال بهانه می‌گردند و آنان که عشق حسین (ع)، اصحابش و اولادش در دل و جانشان ریشه دارد، با برگزاری مراسم مختلف، به این امام همام و خاندانش ارادت خود را ابراز می‌کنند؛ و این بار بهانه عاشقی عباس (ع) که علمدار حسین بود، علم بندی است؛ آیینی که با سنت عجین شده و نسل به نسل و سینه به سینه چرخیده است و امروز مراسم علم بندی در شهر تاریخی ماسوله نماد این عشق و دل دادگی است.