اخطار محیط زیست به ۱۲ واحد آلاینده در شهرستان گچساران
مدیر حفاظت محیطزیست گچساران از صدور اخطاریه زیستمحیطی برای ۱۲ واحد صنعتی و درمانی در گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امین حسینی با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای رسیدن به توسعه پایدار، پایش واحدهای صنعتی، درمانی است، گفت: مشکلات زیستمحیطی، تهدیدی جدی برای سلامت انسان، حیاتوحش و منابع طبیعی به شمار میروند. وی بیان کرد: برخی از بزرگترین و چالشبرانگیزترین مشکلات زیستمحیطی کمبود آب و ازبینرفتن تنوع زیستی، مدیریت پسماند و آلودگی صنایع است. مدیر حفاظت محیطزیست گچساران افزود: بهمنظور نظارت بیشتر بر فعالیت صنایع و مراکز درمانی پایش واحدهای صنعتی خدماتی و درمانی در دستور کار این اداره قرار دارد و بهصورت مستمر انجام میشود. حسینی ادامه داد: در همین راستا با اجرای این طرح ۱۲ واحد خدماتی ـ صنعتی و درمانی گچساران پایش شدند که برای آنها اخطاریه زیستمحیطی صادر شد. وی با اشاره به ثبت نتایج حاصله از پایش در سامانه جامع محیطزیست و انجام اقدامات قانونی لازم در خصوص نتایج حاصله از پایش، گفت: مطابق با قانون در پایش بعدی، چنانچه صنعتی که اخطاریه زیستمحیطی دریافت نموده، رفع آلودگی نکرده باشد به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. مدیر حفاظت محیطزیست گچساران ادامه داد: این واحدها شامل بیمارستان بیبیحکیمه، نرگسی، نفت، شهید رجایی و مجموعه نفتی گچساران ۱،۲،۳،۴ و بیبیحکیمه ۱ و ۲، جایگاه دفن زباله و کشتارگاه گچساران است. حسینی اضافه کرد: حفظ محیطزیست نیازمند همکاری و تعامل مابین مردم، دستگاههای اجرایی و صنایع است.