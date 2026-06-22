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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: ۸۰ درصد اختلالات ایجاد شده در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات استان رفع شده و برای حل بقیه مشکلات تلاش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز دوشنبه در نشست کارگروه تسهیلات استان اظهار کرد: اختیارات سقف برداشت از شعبه این بانکها افزایش یافته و بر اساس آخرین گزارشها، اختلال باقیمانده بهزودی اصلاح خواهد شد.
وی با اشاره به پیشبینی تغییر روشهای تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق سرمایهگذاری و اوراق گام در برنامه هفتم توسعه، افزود: تأمین مالی بنگاههای اقتصادی یکی از راههای رشد هشت درصدی اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: لازم است ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان همایش ملی روشهای تأمین مالی بدون محدودیت را در استان برگزار کند.
خلیلی با تأکید بر اهتمام بانکها در رفع دشواری تأمین مالی، خواستار تسریع پرداخت تسهیلات سفر سال گذشته رییس جمهور به اردبیل و تسهیلات تکلیفی استان شد.
وی با اشاره به برخی اقدام بانکها در خصوص بلوکه کردن منابع، این اقدام را غیرقانونی دانست و از برخورد قانونی با بانکهای متخلف خبر داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اهتمام بانکها برای جذب و تأمین سهم استان از تسهیلات ارز تالار سوم برای صادرات را یادآور شد و بر پیگیری و پرداخت تسهیلات تأمین دارو تأکید کرد.
از حدود ۱۰ روز پیش برخی اختلالات در ارائه خدمات بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات ایجاد و پیگیریهای انجام شده از مراجع و بخشهای ذیربط حاکی از آن است که موضوع از ساعات ابتدایی بروز اختلال در دستور کار تیمهای فنی و تخصصی قرار گرفته است.