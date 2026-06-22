کتاب «خیمه ماهتابی» نوشته فاطمه‌سادات موسوی، با روایت متفاوت و کودکانه از وقایع کربلا، تلاش می‌کند مفاهیم عاشورایی را در قالب داستانی قابل فهم برای کودکان بازگو کند؛ روایتی که این بار از زبان خیمه حضرت زینب (س) و اهل‌بیت امام حسین (ع) شکل می‌گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محرم که از راه می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها، آشنا کردن نسل کودک و نوجوان با مفاهیم عاشورا و نهضت امام حسین(ع) است؛ مفاهیمی مانند ایستادگی، وفاداری، شجاعت و دفاع از حقیقت که اگر با زبان مناسب کودک بیان شوند، ماندگارتر خواهند بود.

در میان آثار کودک و نوجوان با موضوع عاشورا، کتاب «خیمه ماهتابی» نوشته فاطمه‌سادات موسوی، روایتی متفاوت را انتخاب کرده است؛ روایتی که قصه کربلا را از زبان یک خیمه بازگو می‌کند؛ خیمه‌ای که محل حضور حضرت زینب(س) و همراهان ایشان بوده و از آغاز سفر از مدینه تا واقعه عاشورا، همراه کاروان حسینی است.

راوی این کتاب، یک خیمه است؛ خیمه‌ای که مانند یک شخصیت زنده با کودکان سخن می‌گوید و با نگاهی کودکانه، اتفاقات مسیر کربلا را روایت می‌کند. همین زاویه دید متفاوت، یکی از ویژگی‌هایی است که این اثر را از بسیاری از کتاب‌های مشابه جدا می‌کند.

یکی از نقاط قوت «خیمه ماهتابی»، انتخاب زبانی متناسب با درک کودکان است. نویسنده به جای بیان مستقیم و سنگین برخی وقایع تلخ، از توصیف‌های غیرمستقیم و قابل فهم استفاده کرده تا کودک بتواند با فضای داستان همراه شود، بدون آنکه با جزئیاتی فراتر از ظرفیت سنی خود مواجه شود.

در این کتاب، شخصیت‌هایی مانند امام حسین(ع)، حضرت زینب(س)، حضرت علی‌اکبر(ع) و بانو فضه نیز به شکلی داستانی و ملموس به کودکان معرفی می‌شوند. جزئیات تصویری و توصیف‌های خیال‌انگیز، مانند اشاره به ویژگی‌های ظاهری و رفتاری شخصیت‌ها، کمک می‌کند مخاطب کودک ارتباط بیشتری با روایت برقرار کند.

تصویرگری لیلا تیموری‌نژاد نیز در همراهی با متن، فضای کتاب را برای مخاطبان کودک جذاب‌تر کرده است. طرح جلد، فونت و ساختار بصری اثر نیز متناسب با گروه سنی کودک طراحی شده تا تجربه خواندن برای مخاطب شیرین‌تر باشد.

«خیمه ماهتابی» نوشته فاطمه‌سادات موسوی با تصویرگری لیلا تیموری‌نژاد، در ۴۰ صفحه مصور از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شده و تلاش می‌کند دریچه‌ای کودکانه و قابل فهم به سوی روایت عاشورا برای نسل جدید باز کند.