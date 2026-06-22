طی مراسمی با حضور رئیس سازمان سینمایی و جمعی از فعالان حوزه سینما، از فیلم «سفیر» به کارگردانی فریبرز صالح، به عنوان یکی از آثار پیشگام در سینمای تاریخی و مذهبی ایران، تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این مراسم که با هدف ارج نهادن به تجربیات اولیه سینمای استراتژیک کشور برگزار شد، فرصتی برای بررسی چالش‌های تولید آثار تاریخی در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ بود.

در این نشست، علاوه بر تقدیر از عوامل فیلم، به تحلیل زبان بصری و رویکرد دراماتیک اثر در بازنمایی وقایع تاریخی پرداخته شد.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در این مراسم گفت: اولین تجربه من در سینما هویزه مشهد با فیلم سفیر بود؛ ابن فیلم با بازی درخشان آقای قریبیان باعث پیوند قشر مذهبی و سینما بود. اثری که از بی راه به راه می‌رسد و تا امروز هم با گذشت بیش از ۴۰ سال از ساخت آن، هنوز تماشایی است.

فرزند فرامرز قریبیان نیز در این مراسم گفت: «سفیر» یک فیلم بسیار فیلم مهم در کارنامه آقای قریبیان به شمار می‌رود .

وی ادامه داد: سفیر یکی از بهترین فیلم‌های سینما ماست که در فروش نیز درخشش خوبی داشت. فیلمی که پدر در آن حین سوارکاری دو تا از دنده هایش شکست و باز به بازی خود ادامه داد.