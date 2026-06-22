رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پوشش این دوره از ۴۲ درصد در سال گذشته به ۷۲ درصد رسیده است؛ اقدامی که می‌تواند از تکرار پایه در کلاس اول ابتدایی جلوگیری کرده و هزینه‌های آموزشی و اجتماعی را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا شیخ‌الاسلام در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان، اظهار کرد: این سازمان در سال ۱۴۰۰ با دستور مقام‌های مسئول و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و به صورت هیئت امنایی مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به گستره مخاطبان این سازمان، افزود: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک حدود ۷ میلیون مخاطب دارد و مأموریت آن از بدو تولد تا ۶ سالگی است؛ دوره‌ای که در شاخص‌های توسعه آموزشی در جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رشد ۳۰ درصدی پوشش پیش‌دبستانی

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه آموزش‌های پیش‌دبستانی، گفت: سال گذشته میزان پوشش ما ۴۲ درصد بود، اما با تلاش همکاران و همراهی مجموعه آموزش‌وپرورش این عدد به ۷۲ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: این افزایش پوشش با نگاه جامع، علمی و پژوهشی دنبال شد و هدف اصلی آن کاهش بازماندگی از آموزش و جلوگیری از تکرار پایه در دوره ابتدایی است.

شیخ‌الاسلام با اشاره به اهمیت این موضوع، گفت: وقتی دانش‌آموزی با آمادگی بیشتر وارد پایه اول ابتدایی شود، احتمال تکرار پایه کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، به شکل‌گیری بهتر شخصیت آموزشی و اجتماعی کودک کمک می‌کند.

جلوگیری از هزینه‌های سنگین تکرار پایه

وی افزود: هر دانش‌آموزی که به دلیل نداشتن آمادگی لازم مجبور به تکرار پایه اول شود، هزینه‌های قابل توجهی را به خانواده و نظام آموزشی تحمیل می‌کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در دوره کودکی، یک اقدام پیشگیرانه و توسعه‌ای محسوب می‌شود.

توسعه ساختار سازمان بدون تحمیل هزینه جدید به دولت

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به وضعیت ساختاری این سازمان، گفت: در ابتدای فعالیت، سازمان تنها یک ساختمان در تهران داشت و ساختار گسترده‌ای در کشور نداشت.

وی افزود: امروز با پیگیری‌های انجام‌شده، ۳۲ اداره در سطح استان‌ها زیر نظر مدیران کل آموزش‌وپرورش ایجاد شده و حدود ۷۰۰ کارشناس در سطح کشور به صورت مستقل یا تلفیقی فعالیت می‌کنند، بدون اینکه هزینه ساختاری جدیدی به دولت تحمیل شود.

اقدامات سازمان در دوران جنگ؛ تولید محتوای کودکانه در ۳۲ استان

شیخ‌الاسلام با اشاره به فعالیت‌های سازمان در دوران جنگ، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم ما، حضور کودکان در میدان‌های اجتماعی در کنار خانواده‌ها بود و تلاش کردیم این حضور را به شکل صحیح و تربیتی مدیریت کنیم.

وی افزود: در کوتاه‌ترین زمان ممکن، «کانال کودکانه» در سطح کشور راه‌اندازی شد و محتوای متناسب با شرایط جنگ برای کودکان تولید و ارائه شد.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: محتوای تولیدشده در این دوره بر اساس ظرفیت‌های بومی ۳۲ استان تهیه شد تا کودکان در هر منطقه با توجه به فرهنگ و شرایط خود، محتوای مناسب دریافت کنند.

وی تأکید کرد: در همه برنامه‌ها تلاش شد نقش کودکان به عنوان یک عنصر فعال تربیتی و اجتماعی دیده شود و آموزش و پرورش بتواند در کنار خانواده‌ها، زمینه رشد و تاب‌آوری کودکان را فراهم کند.