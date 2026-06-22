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ششمین مانور سراسری طرح مهتاب با حضور هزار و ۲۷۸ گروه عملیاتی در ۵۲۸ شهرستان کشور و با حضور برخط شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور به میزبانی شرکت توزیع برق اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نشست آغازین ششمین مرحله طرح مهتاب به ریاست حسن بگلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام شد که در مانور سراسری امروز، هزار و ۲۷۸ گروه شامل دوهزار و ۸۶۵ نفر از نیروهای فنی و تخصصی در ۵۲۸ شهرستان کشور حضور دارند.
در این نشست که دوشنبه اول تیر با حضور توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز به صورت برخط در امور نگهداری و تعمیرات شبکه برق اهواز برگزار شد، عبدالرضا حسینیمهر مجری طرح کاهش تلفات انرژی توانیر با اشاره به برخی محورهای مورد تاکید در طرح مهتاب اظهار کرد: در این طرح، دو مولفه با جدیت در حال پیگیری است که عملکرد آنها تاکنون رضایتبخش نبوده است. یکی از این محورها، نصب شمارشگرهای موقت برق است که تاکنون حدود ۱۸ هزار مورد در این بخش ثبت شده است.
وی افزود: با توجه به دستورالعمل و مجوز موجود، این موضوع یک فرصت استثنایی برای شرکتهای توزیع نیروی برق به شمار میرود و انتظار میرود از این ظرفیت حداکثر استفاده صورت گیرد.
مجری طرح کاهش تلفات انرژی ادامه داد: از هفته گذشته، موضوع استانداردسازی لوازم اندازهگیری با تمرکز بر نصب فیوز متناسب با قدرت خریداریشده مشترکان زیر پنج کیلووات نیز آغاز شده است. با وجود برگزاری یک مانور اضطراری در روز پنجشنبه، عملکرد ثبتشده در این بخش حدود ۳۹ هزار مورد بوده که در مقایسه با هدف ۷۶۰ هزار موردی تعیینشده، رضایتبخش نیست.
بگلو در ادامه تاکید کرد: در صورتی که شرکتها در زمینه تامین تجهیزات، از جمله فیوز و قاب فیوز، با مشکل مواجه هستند، نباید منتظر برگزاری مناقصه بمانند و میتوانند از طریق استعلام یا معاملات کوچک نسبت به خرید مستقیم اقدام کنند تا روند اجرای کار متوقف نشود.
وی با بیان اینکه رضایت کافی از عملکرد موجود در دو حوزه واگذاری شمارشگرهای موقت برق و تعویض فیوزها متناسب با قدرت خریداریشده وجود ندارد، گفت: تمرکز مانور امروز بر جمعآوری برقهای غیرمجاز با هدف واگذاری شمارشگر موقت برق و همچنین نصب فیوز بر اساس قدرت خریداری مشترکان است.
مجری طرح کاهش تلفات انرژی همچنین به روند ارسال گزارش عملکرد شرکتهای توزیع اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، همه شرکتها در این حوزه تلاش کردهاند و گزارشهای مختلفی نیز دریافت شده است. برخی شرکتها بهصورت مستمر گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهانه خود را ارائه میکنند، اما روند ارسال گزارش در برخی شرکتها منظم نیست.
حسینی مهر در ادامه از چهار شرکت نام برد و اظهار کرد: با وجود تلاشهای احتمالی این شرکتها، در هفتههای اخیر گزارش مشخص و مستمری از عملکرد آنها در گروه مربوطه دریافت نشده و لازم است گزارشها طبق چارچوب اعلامشده، بهصورت روزانه، هفتگی و ماهانه ارائه شود تا مدیران ارشد توانیر نیز در جریان اقدامات انجامشده قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مقرر شده است هر هفته از شرکت توزیعی که عملکرد مناسبی در مانورهای طرح مهتاب داشته باشد، تقدیر شود. این تشویق در قالب پرداخت مبلغی نقدی به شرکت مربوطه خواهد بود تا در زمینه خرید تجهیزات و پرداخت دستمزد پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته حسینی مهر، در پایان هر ماه نیز سه شرکت توزیع برتر بر اساس عملکرد همان ماه معرفی خواهند شد و بر همین اساس، قرار است در هفته جاری سه شرکت برتر توزیع در خردادماه نیز معرفی شوند.
در پایان این نشست، از همه همکاران خواسته شد با رعایت کامل نکات ایمنی، همانند پنج مانور گذشته، برنامهها و مؤلفههای مربوط به کاهش تلفات را با تمام توان پیگیری کنند.