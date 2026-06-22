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شور حسینی عاشقان ولایت در میدان شهدای ذهاب رشت، شبهای تاریک این شهر را به مانند روز روشن کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عاشقان حسینی در رشت، در تداوم شبهای حماسه و اقتدار و در یکی از شبهای عزاداری سید و سالار شهیدان عالَم، حضرت ابا عبدالحسین علیه السلام، با قلبی غمبار، اما مملو از شور و شعور حسینی در دفاع از حق و حقیقت، متحد و مقتدر در سنگر خیابان، میدان داری کردند.
این ملت مبعوث شده با الهام از قیام عاشورا و به تاسی از آن، با مُشت گره کرده آموختند که باید در برابر زیاده خواهی دشمنان و زورگویان، محکمتر و استوارتر شوند.