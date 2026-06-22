نشست خبری آیین وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر آقای شهیدان ایران

امروز اول تیر ماه ۱۴۰۵ نشست خبری سردار حسن حسن‌زاده مسئول ستاد وداع و تشییع امام مجاهد شهید به مناسبت آیین وداع نماز و تشییع پیکر مطهر آقای شهیدان ایران در تهران برگزار شد. رئیس ستاد وداع، نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران از تشکیل ستاد ویژه‌ای متشکل از ۳۲ کمیته اجرایی برای برگزاری آیین وداع، نماز و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد و اعلام کرد که مصلی امام خمینی (ره) تهران میزبان آخرین دیدار امت با امام شهید خواهد بود؛ آیینی که با حضور گسترده مردم ایران و عاشقان ایشان از سراسر جهان برگزار می‌شود.

عکاس : امیر حسین شاهقلی