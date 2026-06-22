کتاب «من امام حسین را دوست دارم» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، با زبانی ساده و روایت‌هایی متناسب با گروه سنی کودک، زندگی و شخصیت امام حسین (ع) را به مخاطبان خردسال معرفی می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «من امام حسین را دوست دارم» از مجموعه ۱۴ جلدی «من اهل‌بیت را دوست دارم» با هدف آشنایی کودکان با شخصیت، سیره و سبک زندگی امام حسین(ع) منتشر شده است.

این اثر که به قلم غلامرضا حیدری ابهری و با ویراستاری افسانه گرمارودی نوشته شده، تلاش دارد با بهره‌گیری از روایت‌های کوتاه، نثری روان و تصویرگری رنگی، مفاهیم دینی و ارزش‌های اخلاقی را به زبانی قابل فهم برای کودکان بیان کند.

نویسنده در این کتاب، زندگی امام حسین(ع) را از دوران کودکی تا واقعه عاشورا روایت کرده و در کنار بیان رویدادهای تاریخی، ویژگی‌هایی همچون مهربانی، آزادگی، شجاعت، صداقت و ایثار را به مخاطب معرفی می‌کند. اثر حاضر تنها به شرح حوادث تاریخی بسنده نکرده و با نگاهی تربیتی، کودکان را با جایگاه معنوی امام حسین(ع) و مفاهیم برگرفته از نهضت عاشورا آشنا می‌سازد.

کتاب «من امام حسین را دوست دارم» برای گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال تألیف شده و یکی از آثار مجموعه «من اهل‌بیت را دوست دارم» به شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای که با هدف معرفی الگوهای دینی و تقویت پیوند عاطفی کودکان با اهل‌بیت(ع) منتشر شده است.