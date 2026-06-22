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کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حوزههای آموزشی، فرهنگی و تربیتی، بر ضرورت تقویت مدارس دولتی، ارتقای کیفیت آموزش، توسعه فعالیتهای قرآنی، توجه به هویت ملی و دینی دانشآموزان و بهبود وضعیت معیشتی معلمان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست صمیمی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزشوپرورش و معاونان ستادی این وزارتخانه، فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد معاونتهای مختلف آموزشوپرورش و بیان دیدگاهها و دغدغههای اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بود.
وزیر آموزشوپرورش در این جلسه، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزههای آموزشی، پرورشی، فرهنگی، تربیتبدنی، دانشگاه فرهنگیان و برنامههای دوران جنگ و پس از آن ارائه کرد و معاونان ستادی نیز به تشریح فعالیتهای حوزههای تخصصی خود پرداختند.
تأکید رئیس کمیسیون فرهنگی بر اهمیت تربیت دینی و مهارتی دانشآموزان
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن طرح برخی دغدغهها درباره مسیر تربیتی آموزشوپرورش، بر اهمیت توجه به مدارس مسجدمحور تأکید کرد.
مرتضی آقاتهرانی، گفت: فعالیتهایی که در حوزه مدارس مسجدمحور انجام میشود، باید علاوه بر جنبههای مذهبی، به مهارتآموزی، پاسخگویی به مسائل اعتقادی و نیازهای تربیتی دانشآموزان نیز توجه داشته باشد تا بتواند نتایج مؤثری به همراه داشته باشد.
علیاکبر علیزاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بر ضرورت قرار گرفتن مدارس دولتی در اولویت برنامههای آموزشوپرورش تأکید کرد و گفت: تقویت مدارس دولتی باید محور اصلی سیاستهای این وزارتخانه باشد.
وی همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان تأکید کرد و گفت: دانشآموزان نباید فقط به کتابهای درسی محدود شوند و باید با فرهنگ مطالعه و کتابخوانی انس پیدا کنند.
علیزاده افزود: تحول در آموزشوپرورش نیازمند بهروزرسانی سندها، برنامهها و نقشه راه این وزارتخانه است و حوزه پرورشی باید به عنوان روح حاکم بر نظام تعلیم و تربیت مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه سرمایه اصلی کشور در اختیار آموزشوپرورش است.
احمد راستینه دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از حضور وزیر آموزشوپرورش به عنوان مدیری دغدغهمند در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: خوشحالیم که امروز با مدیری روبهرو هستیم که دغدغههای فرهنگی و تربیتی دارد.
راستینه افزود: آموزشوپرورش در بسیاری از حوزهها اقدامات موفقی داشته است، اما در زمینه هویت ملی و دینی دانشآموزان باید تلاش بیشتری صورت گیرد و انتظار میرود اقدامات انجامشده در معاونتهای مختلف، خروجیهای گستردهتر و اثربخشتری داشته باشد.
امیرحسین ثابتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار برگزاری جلسات تخصصیتر میان نمایندگان و معاونتهای مختلف آموزشوپرورش شد.
وی گفت: جلسات باید از حالت کلی خارج شود و به صورت موضوعی و کارشناسی برگزار شود تا مسائل و چالشهای آموزشوپرورش دقیقتر بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.
اسماعیل سیاووشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تقویت امید به آینده، افزایش هویت ملی، علاقه به هدف و تثبیت باورهای ارزشی در میان دانشآموزان تأکید کرد.
امیرحسین بانکیپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات آموزشوپرورش در حوزههای فرهنگی و اجتماعی، گفت: این وزارتخانه در حوزه اعتکاف دانشآموزی عملکرد خوبی داشته و در برنامههای میدانی مانند حضور در موکبها نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.
وی افزود: فعالیتهای تربیتی که در کنار کلاسهای رسمی توسط معلمان انجام میشود، آثار بسیار مثبتی بر دانشآموزان دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.
محمدرضا یزدیخواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از حضور وزیر، معلمان و دانشآموزان در میدانهای اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: این حضور یک سرمایه مهم برای آموزشوپرورش محسوب میشود.
وی بر ضرورت توجه بیشتر به احکام برنامه هفتم پیشرفت ، توسعه فعالیتهای قرآنی، توجه به محتوای آموزشی و پرهیز از بازنشستگی شتابزده استادان تأکید کرد.
یزدیخواه همچنین خواستار بازنگری در حجم و ساعت عناوین درسی و توجه بیشتر به نشاط، شادی کودکان و توسعه ورزش دانشآموزی شد.
علی شیرینزاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان، گفت: پایین بودن حقوق و مسائل معیشتی آموزگاران، موضوعی است که میتواند بر کیفیت آموزش اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: مجلس و دولت باید برای جبران کمبود نیروی انسانی، افزایش حمایتها و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان همکاری بیشتری داشته باشند.
شیرینزاد افزود: افزایش ارتباط میان دستگاههای مختلف میتواند زمینه توسعه و تقویت آموزش و دانش در آموزشوپرورش را فراهم کند.
تأکید مشترک مجلس و آموزشوپرورش بر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت
در پایان این نشست، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مسئولان آموزشوپرورش بر استمرار تعاملات کارشناسی و برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی مسائل این وزارتخانه تأکید کردند.
این نشست نشان داد که تقویت مدارس دولتی، تحول در نظام آموزشی، توجه به تربیت دینی و فرهنگی، ارتقای جایگاه معلمان و ایجاد پیوند میان آموزش، فرهنگ و هویت ملی از مهمترین محورهای مورد توجه مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزشوپرورش است.