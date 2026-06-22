مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با بیان این که میزان مصرف برق در استان از ۴۴۰ مگاوات گذشته است، گفت: این نمودار، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است که بایستی با مشترکان پرمصرف برخورد جدی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ولی الله ناصری با اعلام افزایش ۱۱ درصدی برق نسبت به پارسال اظهار کرد: علت این رشد، بار‌های سرمایشی غیراستاندارد است.

وی افزود: کولر‌های گازی باید روی دمای ۲۵ درجه تنظیم شوند و مشترکان استفاده از وسایل پرمصرف را به خارج از ساعات اوج، یعنی ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ شب، موکول کنند.

ناصری تأکید کرد: هزار و ۱۰۰ ساختمان اداری، زیر پوشش پایش هوشمند قرار دارند و تاکنون ۵ دستگاه اجرایی به دلیل بی‌توجهی به مدیریت مصرف؛ با قطع برق روبه‌رو شده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد شرکت توزیع برق در خصوص فراگیر کردن استفاده از انرژی خورشیدی ادامه داد: تعداد ۲۵ اداره، پنل خود را به شبکه متصل کرده‌اند و احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد.