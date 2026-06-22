مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ وضعیت این تالاب را مطلوب توصیف و میزان پیشرفت طرح عمرانی احیای آن را ۹۰ درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد فریسات با اشاره به وضعیت تالاب بامدژ اظهار داشت: در حال حاضر سطح آب تالاب حدود ۷۰ درصد است و در وضعیت خوبی به سر می‌برد. این تالاب که سومین تالاب شاخص استان خوزستان محسوب می‌شود، این روز‌ها نقطه امیدی برای فعالان محیط زیست و جوامع محلی است.

وی افزود: طرح احیای تالاب که با حمایت مالی یکی از شرکت‌های پتروشیمی اجرا شده است، با وقفه چند ماهه به دلیل آسیب‌دیدگی حامی مالی در جریان جنگ اخیر مواجه شده بود، اما خوشبختانه از حدود یک هفته پیش دوباره فعال شده است.

مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ بیان کرد: پیمانکار طرح عملیات اجرایی را از سر گرفته و هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه به مرز ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است. تنها بخش نهایی این طرح باقی مانده که امیدواریم به محض تامین اعتبار، تکمیل شود.

وی در ادامه تکمیل طرح را مطالبه جدی محیط زیست و جوامع محلی دانست و گفت: در صورت تکمیل نهایی این طرح، ماندگاری آب در بستر تالاب به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و اکوسیستم منطقه به سمت بهبودی پایدار حرکت خواهد کرد. چشم‌انداز این تالاب تا پایان تابستان مثبت ارزیابی می‌شود.

چالش‌ها و اقدامات قانونی

فریسات شکار و صید غیرمجاز را از مشکلات این تالاب دانست و گفت: با وجود محدودیت امکانات و نیرو، تمرکز اصلی بر پیشگیری است؛ همچنین پرونده‌هایی برای متخلفان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و شکایت به واحد حقوقی اهواز ارجاع داده شده است.

وی تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی، مساله خروجی آب تالاب بود؛ تالاب مانند بدن انسان نیازمند ورودی و خروجی طبیعی است تا آب دچار راکدماندگی و گندابی نشود. به تازگی عده‌ای سودجو اقدام به باز کردن غیرمجاز مسیر خروجی کرده بودند که با همکاری پیمانکار، این مسیر بسته شد. در حال حاضر خروجی آب در حد استاندارد و معمول خود قرار دارد و آسیب جدی به تالاب وارد نمی‌کند.

تالاب بامدژ در جنوب غربی ایران استان خوزستان، در ۷۰ کیلومتری شوش و ۴۰ کیلومتری اهواز قرار دارد و عمده آب این تالاب از رودخانه شاوور تأمین می‌شود و جریان‌های سیلابی زمستانه رود شاوور و دز و زهاب‌های زمین‌های کشاورزی بر پایداری این تالاب نقش مؤثری دارند.