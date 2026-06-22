دستگیری شکارچی غیر مجاز در شهربابک
فرمانده انتظامی شهربابک از دستگیری شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
فرمانده انتظامی شهربابک از دستگیری شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی فردی شدند که در یکی از مناطق تحت حفاظت اقدام به شکار غیرقانونی میکرد.
سرهنگ "عبدلی" افزود: طی هماهنگی قضائی و بازرسی از منزل متهم، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، مقادیری گوشت شکار و همچنین موادمخدر کشف، متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.