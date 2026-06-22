به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهربابک از دستگیری شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی فردی شدند که در یکی از مناطق تحت حفاظت اقدام به شکار غیرقانونی می‌کرد.

سرهنگ "عبدلی" افزود: طی هماهنگی قضائی و بازرسی از منزل متهم، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، مقادیری گوشت شکار و همچنین موادمخدر کشف، متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.