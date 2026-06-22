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مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان از افزایش شبکه فوق توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان با توسعه پست برق فجر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی بیان داشت: پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت فجر با ارزش سرمایهگذاری ۷۱۱ میلیارد ریال، با هدف گذر از اوج مصرف تابستان سال ۱۴۰۵، افزایش ظرفیت پیدا کرد.
وی افزود: در این طرح یک ترانسفورماتور با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر جایگزین ترانس ۲۷ مگاولتآمپری موجود در پست شد.
به گفته اسدی؛ افزایش پایداری شبکه فوق توزیع در شهرستان مسجدسلیمان و ناحیه شمالشرق خوزستان در تامین برق مشترکین خانگی و صنعتی، از مهمترین اهداف بهینهسازی و افزایش ظرفیت پست برق فجر بوده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان تصریح کرد: این طرح همچنین باعث افزایش امکان مانور در شبکه توزیع و اصلاح پروفیل ولتاژ خواهد شد.
وی در ادامه همچنین از مردم دعوت کرد با پیوستن به پویش مدیریت مصرف «یک کولر، کمتر قرار همدلی»، به عبور موفق از پیک مصرف تابستان کمک کنند.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.