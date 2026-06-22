وزارت بهداشت لبنان دوشنبه شب اعلام کرد که از زمان آغاز دور جدید حملات اسرائیل به این کشور از دوم مارس گذشته (۹ اسفندماه ۱۴۰۴) تاکنون، شمار قربانیان به ۴ هزار و ۱۷۵ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در این مدت همچنین ۱۲ هزار و ۱۶۴ تن دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس این آمار، تداوم حملات و درگیری‌ها در مناطق مختلف لبنان طی ماه‌های اخیر، خسارات انسانی گسترده‌ای برجای گذاشته است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره تفکیک آمار قربانیان بر اساس مناطق یا وضعیت مجروحان منتشر نشده است.

روز گذشته نیز وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک سحمر در بقاع غربی و الرشیدیه در جنوب، هفت شهید و یک زخمی برجای گذاشته است.