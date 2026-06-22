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دیوار بلند بی اعتمادی ایران به آمریکا در مذاکرات

رفتار‌های روز گذشته ترامپ رئیس جمهور آمریکا که قبل و حین مذاکرات برای امضای تفاهم نامه پایان جنگ رخ داد و تهدید‌های بی پایانش علیه کشور و مقاماتمان، موجب عمیق‌تر شدن دیوار بی اعتمادی ایرانیان به آمریکا شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۲۱:۳۴
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برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، ترامپ ، قالیباف
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