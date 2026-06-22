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مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: بزرگترین شهرک صنعتی شمال استان به منظور اشتغالزایی و رفع محرومیت، در شهرستان باوی ساخته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی چنانی با اشاره به ضرورت گسترش و توسعه شهرک صنعتی به ویژه در شهرهای کمتر توسعهیافته، بیان داشت: با توجه به اینکه در شمال خوزستان شهرک صنعتی وجود ندارد، سال گذشته تفاهمنامهای بین شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با شرکت عمران رامین منعقد شد که میتواند شرایط را برای واگذاری زمین به سرمایهگذاران و مشارکت عمومی فراهم نماید.
وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با تمام توان برای گسترش و توسعهی شهرکهای صنعتی و ایجاد شهرکهای جدید آمادگی دارد و به محض تحویل زمین فعالیت زیرساختی را آغاز خواهد کرد.
چنانی تصریح کرد: یکی از شهرکهای جدید، ایجاد شهرک صنعتی رامین در شهرستان باوی به مساحت تا سقف ۷۰۰ هکتار است که هم اکنون شرایط برای دریافت ۲۵۰ هکتار از آن فراهم شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان به ایجاد ناحیه تخصصی سلامت و دارویی به مساحت ۵۰ هکتار در این شهرک صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: ناحیه تخصصی سلامت و دارویی به مساحت ۵۰ هکتار مد نظر قرار دارد که ساخت ۴۰ هکتار ناحیه صنعتی دارویی و سلامت در شهرستان باوی در دست ساخت است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان به موقعیت راهبردی شهرستان باوی و همجواری با کلانشهر اهواز اشاره کرد و اظهار داشت: قابلیت کشت گیاهان دارویی و دسترسی آسان به دیگر کشتزارهای گیاهان دارویی در نواحی استان در شهرستان باوی، شرکت شهرکها را برآن داشت تا ضمن هماهنگی با سازمان غذا و دارو، شرایط را برای ایجاد و احداث فراهم نماید.
وی با بیان اینکه تقریبا اکثر استعلامها با موافق انجام شد و شرکت شهرکها منتظر پاسخ بقیه استعلامها است، گفت: پیشبینی میشود با ایجاد این شهرک جدید، علاقهمندان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی حوزه سلامت و دارویی در این شهرک کسب و کار راهاندازی نمایند که میتواند گام موثری در ایجاد مشارکت عمومی و سرمایهگذاری در بخش خصوصی و اشتغال فراهم آورد.
۵۳ شهرک و ناحیه صنعتی در خوزستان وجود دارد.