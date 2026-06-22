مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به کاهش سهم هزینه‌های فرهنگی خانوار از حدود ۲۳.۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به حوالی ۱۴.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲، این روند را هشداری جدی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، میهمان چهاردهمین جلسه شورای مدیران مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در این جلسه با ارائه گزارشی از کارکرد‌های موسسه، به تبیین چشم‌انداز و برنامه‌های پیش روی آن در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پرداخت.

پژمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از کمک‌های بلاعوض به سمت توانمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی گفت: جمع‌بندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر این قرار گرفته که این موسسه به عنوان متولی صنایع فرهنگی و خلاق در این وزارتخانه ایفای نقش کند.

وی با اشاره به آمار‌های جهانی افزود: سهم صنایع فرهنگی در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از یک درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن بین ۳ تا ۶ درصد بوده و سهم اشتغال‌زایی آن نیز حدود ۶ درصد در جهان به ثبت رسیده است.

مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه‌هایی همچون انیمیشن، بازی‌های دیجیتال، پوشاک، نوشت‌افزار و اسباب‌بازی اشاره کرد و بر نقش استودیو‌های انیمیشن در جنگ روایتی و رسانه‌ای اخیر تاکید کرد و گفت: تولید انیمیشن‌های لگویی با بیش از ۵۰۰ میلیون بازدید جهانی را میتوان یک نمونه موفق خودجوش و فارغ از حمایت‌های دولتی دانست چرا که این تولیدات توانایی رقابت در بالاترین سطوح را دارند.

وی چهار چالش راهبردی این حوزه را تأمین مالی، الحاق به قوانین دانش‌بنیان، توسعه ابزار‌های مالی برای دارایی‌های نامشهود و کاهش هزینه‌کرد فرهنگی خانوار دانست.

پژمان با اشاره به کاهش سهم هزینه‌های فرهنگی خانوار از حدود ۲۳.۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به حوالی ۱۴.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ و افت سهم آن از ۱۱.۷ به ۷.۸ درصد، این روند را هشداری جدی دانست و از انعقاد تفاهمی با بانک ملت برای تخصیص اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان برای خرید اعتباری فرهنگی خبر داد.

مدیرعامل موسسه همچنین از راه‌اندازی سامانه ارزیابی دارایی‌های قابل توثیق در حوزه تجسمی با امکان تأمین مالی تا سقف ۸۰ درصد ارزش کارشناسی شده اثر خبر داد و گفت: توسعه این مدل به حوزه‌های موسیقی، سینما و قرارداد‌های پخش نیز در دستور کار است.

پژمان بر ضرورت ایجاد کریدور‌های صادراتی و سکو‌های تخصصی برای توسعه صادرات محصولات و خدمات فرهنگی با همکاری سازمان توسعه تجارت، سازمان ارتباطات اسلامی و معاونت علمی تأکید کرد و یادآور شد در کشور‌های در حال توسعه سهم صادرات محصولات و خدمات فرهنگی تا ۳۰ درصد نیز می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به عطش به وجود آمده در کشور‌های اسلامی و غیراسلامی برای شناخت ایران پس از جنگ رمضان، این فضا را فرصتی مغتنم برای توسعه محصولات و خدمات فرهنگی دانست و بر آمادگی موسسه برای شناسایی ظرفیت‌های مشترک با معاونت قرآن و عترت تأکید کرد.