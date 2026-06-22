هشدار مدیریت بحران استان کرمان درباره افزایش خطر آتشسوزی مراتع
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با هشدار نسبت به افزایش خطر آتشسوزی در مراتع استان به دلیل خشک شدن پوشش گیاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با هشدار نسبت به افزایش خطر آتشسوزی در مراتع استان به دلیل خشک شدن پوشش گیاهی، از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با حریق و مدیریت سیلابهای موسمی جنوب استان خبر داد.
غلامرضا نژادخالقی روز دوشنبه اول تیرماه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمان گفت: بارندگیهای مناسب سال گذشته موجب رشد چشمگیر پوشش گیاهی در مراتع استان شده است، اما با آغاز فصل گرما و خشک شدن این پوشش، احتمال وقوع آتشسوزی بهطور محسوسی افزایش یافته است.
وی افزود: تمامی تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه لازم برای کاهش خطر حریق و افزایش آمادگی دستگاههای مسئول در دستور کار قرار گرفته است.
نژاد خالقی گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، اواخر مردادماه بارندگیهای موسمی مناسبی در جنوب کرمان رخ خواهد داد و به همین منظور برنامهریزیهای لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب انجام شده است.