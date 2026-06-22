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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از بسیج همگانی دستگاههای اجرایی استان در جهت ترویج قانونمداری، فرهنگ مدارا و پرهیز از خشونت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نشست هماهنگی دستگاههای اجرایی استان با هدف تقویت برنامههای پیشگیری از خشونت و توسعه فرهنگ مدارا در جامعه که به میزبانی این معاونت و با حضور نمایندگان ادارهکل ورزش و جوانان، اداره زندانها، شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی، دانشگاه شهید چمران اهواز و صدا و سیمای مرکز خوزستان برگزار شد، راهکارهای گسترش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در حوزه کاهش خشونت و ارتقای فرهنگ شکیبایی مورد بررسی قرار گرفت.
عیسی پورسلیمی در این جلسه با تأکید بر اینکه پیشگیری از خشونت نیازمند یک عزم استانی است، اظهار کرد: این امر تنها از مسیر اقدامات قضایی و انتظامی امکانپذیر نیست و نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و آموزشی استان است.
وی افزود: یکی از حوزههای مهم و مورد تاکید، مدیریت هیجانات در فضای مجازی و بازیهای رایانهای است.
پروسلیمی ادامه داد: بسیاری از رفتارهای پرخاشگرانه در جامعه ریشه در خشمهای کنترلنشده دارد که بخشی از آن برگرفته از الگوهای رفتاریِ القاشده در برخی بازیهای رایانهایِ خشن است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: باید با کمک متخصصان دانشگاهی، راهکارهای مدیریت خشم و سواد رسانهای برای والدین و نوجوانان تبیین تا از تخلیه هیجانات کاذب و انتقال این تنشها به سطح جامعه جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش رسانه ملی در این خصوص، بیان داشت: صدا و سیما میتواند با تولید و پخش برنامههای تلویزیونی خلاقانه و آموزشی، نقش مهمی در آگاهیبخشی عمومی درباره پیامدهای زیانبار خشونت ایفا کند. همچنین در حوزه رانندگی، بخشی از تنشهای روزمره ناشی از نبود فرهنگ شکیبایی است که با همکاری پلیس راهور و شهرداری، بهزودی برنامههایی برای ترویج صبر، احترام به حقوق دیگران و قانونمداری در سطح شهرها تدوین و اجرایی خواهد شد.
معاون دادگستری استان خوزستان در ادامه از برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای تخصصی با مشارکت دانشگاه شهید چمران و ادارهکل ورزش و جوانان خبر داد و گفت: این کارگاهها با هدف آموزش مهارتهای زندگی، کنترل خشم و تقویت هوش هیجانی در گروههای هدف، بهویژه در میان قشر جوان برگزار خواهد شد تا جامعه به سمت آرامش روانی بیشتر حرکت کند.
پورسلیمی در پایان تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید مستمر و هدفمند باشد. توسعه فعالیتهای آموزشی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی در کنار همکاری همه نهادهای حاضر در جلسه، میتواند نقش مؤثری در کاهش خشونت، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای امنیت روانی در استان خوزستان ایفا کند.