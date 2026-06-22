مسیر دستگاه قضا مسیر ولایتمداری و خدمت به مردم است
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت:
مسیر دستگاه قضا مسیرِ ولایتمداری و خدمت به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجتالاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان در حاشیه دیدار با نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به جایگاه ویژه ولایتفقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان لرستان با تکیه بر خداوند متعال، پیروی از ائمه معصومین(ع) و بیانات راهبردی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خدمت به مردم و اجرای عدالت را رسالت اصلی خود میداند و در این مسیر، همواره بهرهمندی از ارشادات و توصیههای نماینده ولیفقیه را چراغ راه خود قرار داده است.
رئیسکل دادگستری لرستان در این نشست با تشریح عملکرد اخیر دستگاه قضایی در حوزههای مختلف، افزود: امروز اولویت ما در دادگستری استان، کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت در صدور آرا و برخورد قاطع با مفسدان و قانونشکنان است،خدمتگزاران دستگاه قضایی، خود را سربازان این نظام در سنگر عدالت میدانند و معتقدند که تمامی اقدامات باید در راستای جلب رضایت عمومی و تحکیم پایههای نظام اسلامی باشد.
حجت الاسلام شهواری با تأکید بر اینکه پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب در قوه قضاییه یک اصل خدشهناپذیر است، گفت: مجموعه قضایی استان با روحیه جهادی و انقلابی، برای حل مشکلات حقوقی و قضایی مردم به صورت شبانهروزی در حال فعالیت است،تعامل با نهادهای انقلابی و بهرهگیری از ظرفیتهای فکری در استان، از برنامههای مستمر ماست تا بتوانیم با همدلی و وحدت، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی و گسترش فرهنگ قانونمداری در سطح استان لرستان باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با استعانت از درگاه الهی، بتوانیم کارنامه موفقی را در پیشگاه خداوند و مردم شریف استان لرستان به ثبت برسانیم و با ایجاد امنیت قضایی پایدار، زمینه را برای رشد و توسعه همهجانبه استان فراهم کنیم.