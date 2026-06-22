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تماس تصویری از ژنو به میناب، دعای خانواده شهدا بدرقه راه تیم مذاکره کننده

روز گذشته پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو سوئیس، آقای قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران با خانواده شهید میکائیل میردورقی یکی از شهدای دبستان شجره طیبه میناب تماس تصویری برقرار کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۲۲:۰۲
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برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، قالیباف
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