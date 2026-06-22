پخش زنده
امروز: -
اسلامآباد، پایتخت پاکستان، در آستانه سفر رسمی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران، شاهد تکاپوی گسترده برای استقبال از این مقام عالیرتبه ایرانی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، همزمان با نزدیک شدن زمان سفر رئیسجمهور ایران، خیابانهای اصلی، ساختمانهای دولتی و منطقه دیپلماتیک اسلامآباد با نصب پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان آذینبندی شده و اقدامات گستردهای برای آمادهسازی فضای پایتخت در حال انجام است.
همچنین در محدوده «منطقه قرمز»، کاخ ریاستجمهوری، دفتر نخستوزیری و دیگر مراکز مهم دولتی، عملیات پاکسازی، زیباسازی و آمادهسازی نهایی ادامه دارد و نیروهای امنیتی و نهادهای انتظامی با اجرای تدابیر ویژه، امنیت این سفر را تأمین خواهند کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، رئیسجمهور ایران در جریان این سفر با آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، شهباز شریف، نخستوزیر این کشور و دیگر مقامهای ارشد پاکستانی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
گسترش همکاریهای دوجانبه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری، همکاریهای مرزی و بررسی آخرین تحولات منطقهای، از مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف اعلام شده است.
ناظران سیاسی، این سفر را گامی مهم در مسیر تحکیم روابط راهبردی تهران و اسلامآباد و تقویت همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف ارزیابی میکنند.