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وزارت امور خارجه پاکستان با اعلام سفر رسمی «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران به اسلامآباد، این سفر را فرصتی مهم برای بررسی همهجانبه روابط دوجانبه و تعمیق همکاریهای تهران و اسلامآباد در حوزههای مختلف توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد، وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد: رئیس جمهور ایران فردا به دعوت «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، در رأس هیأتی بلندپایه متشکل از وزیران و مقامات ارشد، به این کشور سفر خواهد کرد.
بر اساس این بیانیه، رئیس جمهور ایران در جریان این سفر با «آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد و همچنین گفتگوهایی با نخست وزیر این کشور خواهد داشت.
رئیس مجلس سنای پاکستان، رئیس مجلس ملی و نیز «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز با رئیسجمهور ایران دیدار خواهند کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به اهمیت این سفر اعلام کرد که دو طرف در جریان دیدارها، تمامی ابعاد روابط دوجانبه را مرور و راههای گسترش همکاریها در حوزههای مختلف از جمله تجارت، انرژی، امنیت مرزی، ارتباطات مردمی و اتصال منطقهای را بررسی خواهند کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است که سفر رئیسجمهور ایران فرصت مهمی برای گفتگو درباره روند تماسها و تحرکات دیپلماتیک پس از امضای «تفاهمنامه اسلامآباد» و نیز بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی مورد علاقه مشترک دو کشور خواهد بود.
وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد: سفر «مسعود پزشکیان» بازتاب دهنده عزم مشترک تهران و اسلامآباد برای تحکیم روابط تاریخی و فرهنگی و نیز نشان دهنده خواست دو کشور برای صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در منطقه است.
سفر رئیسجمهور ایران به پاکستان در حالی انجام میشود که در روزهای اخیر، تحولات دیپلماتیک مرتبط با تفاهمنامه اسلامآباد و گفت و گوهای ایران و آمریکا در کانون توجه محافل سیاسی منطقه قرار داشته و اسلامآباد نیز در این روند نقشی فعال ایفا کرده است.