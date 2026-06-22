به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ موسوی گفت: این محدودیت‌ها برای تسهیل تردد همشهریان از ساعت هفت صبح سه شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ همزمان با مراسم یوم‌العباس در شهر زنجان اعمال خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی شامل میدان استقلال تا میدان آزادی خواهد بود، همچنین کوچه‌های منتهی به این مسیر نیز شامل محدودیت می‌شود.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه محدودیت های ترافیکی تا پایان مراسم اعمال خواهد شد، گفت: همشهریان و ساکنان مناطق پیرامونی این مراسم، خودروهای خود را پیش از زمان اعلام شده منتقل کنند.

وی افزود: چنانچه خودروها در مسیر اعلامی پارک شده باقی بمانند، با یدک‌کش به نزدیک‌ترین پارکینگ منتقل خواهند شد و شهروندان می‌توانند طی تماس با شماره تلفن ۱۲۰ از محل حمل خودروی خود اطلاع پیدا کنند.