به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «خواجه محمد آصف» که به علت مواضع صریح و پایدار خود در حمایت از فلسطین و ایران و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از چهره‌های شاخص سیاسی پاکستان محسوب می‌شود، گفت: اسرائیل به هر دری خواهد زد تا در مسیر توافق ایران و آمریکا خرابکاری کند.

او در یک برنامه تلویزیونی با سرزنش همدستی کشور‌های اروپایی و آمریکا در پروژه نسل کشی غزه و لبنان که اسرائیل و نتانیاهو آن را مدیریت می‌کنند، افزود: متاسفانه حامیان اسرائیل از جمله سفیر فعلی ایالات متحده در قدس اشغالی خود را به صهیونیست‌ها فروخته‌اند.

خواجه محمد آصف درباره چشم انداز مذاکرات ایران و آمریکا گفت: اسرائیل تهدید اصلی پیش روی این تفاهم‌نامه است و در صورت موفقیت نهایی توافق ایران و آمریکا، سیاست نتانیاهو به نقطه پایان رسیده و حتی ممکن است (به دلیل پرونده‌های فساد) بازداشت شود.

او افزود: جنایاتی که نتانیاهو و اسرائیل علیه فلسطینیان و لبنان مرتکب شده‌اند در تاریخ سابقه نداشته و این وضع بسیاری از ملت‌های جهان را بیدار کرده تا جایی که جامعه یهودیان در آمریکا نیز از رفتار وحشیانه اسرائیل اعلام برائت می‌کنند.

وزیر دفاع پاکستان با تاکید بر موضع کشورش مبنی بر به رسمیت نشناختن اسرائیل، گفت: ما متوجه هستیم که عناصر ضد پاکستانی چه در هندوستان و یا افغانستان از سوی اسرائیل مسلح می‌شوند و به نیابت از این رژیم دست به تجاوزگری یا ایجاد نا امنی در پاکستان می‌زنند.