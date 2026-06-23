تفرش، مهد تعزیه ایران

شهر تفرش کانون اصلی شبیه خوانی در کشور به حساب می‌آید و اعتبار این هنر به حدی است که از گذشته تا به امروز بخشی از زندگی مردم را شامل شده است و به نوعی می‌توان گفت که همه خانواده‌های این شهرستان با این هنر درگیر شده‌اند و تعزیه خوانان توانمندی در این شهر زیست میکنند. تکایایی همچون ششناو، خلچان، میانده که هر کدام از ظرافت و معماری عجیبی برخوردار هستند باعث شده که این شهر با عنوان شهر تعزیه به اشتهار برسد. در دهه محرم این تکایا کانون اجرای تعزیه هستند. این تکایا و آئین تعزیه خوانی تفرش در ردیف میراث فرهنگی ایران اسلامی است که در شمار میراث فرهنگی ایران ثبت گردیده است.

عکاس : علی اصغر یوسفی