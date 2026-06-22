به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه به تشریح اقدامات این وزارتخانه پرداخت و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: در این ایامی که هم مشغله کاری زیاد است و هم مسئولیت‌های سنگینی که بر عهده شما است به احترام مردم در رسانه ملی حاضر شدید ممنونم. من با توجه به اینکه چند روز آینده به تاریخ مسئولیت شما که یک دوره پنج ساله کامل را سپری می‌کند برسیم از این جا پرسشم را آغاز می‌کنم که این دوره‌ای که حضرتعالی ریاست دستگاه قضائیه را عهده دار شدید که به عنوان دوره تحول و تعالی هم نام گرفت در چه شرایطی آغاز شد و چه شرایطی را شما سپری کردید که امروز را بخواهیم ارزیابی کنیم کجا ایستادیم؟

محسنی اژه‌ای: گرامی می‌داریم ایام محرم الحرام را و عزای اباعبدالله الحسین را، شهادت سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین و یاران باوفایشان و اهل بیت شان و کودک شش ماهه شان را به حضرت بقیه الله الاعظم تسلیت عرض می‌کنم و همچنین مردم عزیز ما در سوگ عزای حسین هستند در سوگ رهبر عزیز مان امام شهید مان و شهدای عزیزمان هستند، لذا من مجددا تبریک و تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه مردم غیور ایران اسلامی؛ و خدمت خانواده همه شهدا، شهادت امام عزیزمان، رهبر معزز اسلامی مان، بعضی از اعضای خانواده شان که شهید شدند، کودک باز شهید این خانواده را به خانواده بزرگ شان و به رهبر عزیزمان حضرت آیت الله آقا سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تسلیت و تبریک عرض می‌کنم. همه شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، فرماندهان عزیزمان، مردم عزیزمان، کودکان دبستانی مدرسه شجره طیبه میناب به همه خانواده هایشان و ملت عزیز و به همه احرار عالم تبریک و تسلیت می‌کنم و گرامی میدارم سالروز شهادت هفتاد و دو تن از شهدای هفتم تیر را بخصوص سید شهدای هفتاد و دو تن شهید بزرگوار.

معمار عزا در جمهوری اسلامی ایران شهید آیت الله دکتر بهشتی را و شهدای گرانقدر همه قوه قضائیه را در طول این چهل و هفت ساله، از خداوند بزرگ علو درجات برای شهدا و صبر و اجر برای بازماندگان شان و شفای عاجل برای همه مجروحین بخصوص مجروحین جنگ این جنگ تحمیلی که در سال ۱۴۰۴ شروع شد و تا الان به نحوی ادامه دارد. از خدای بزرگ مسئلت می‌کنم. این دوره پنج ساله‌ای که اشاره فرمودید یعنی از سال ۱۴۰۰ تا به امروز هم برای جمهوری اسلامی ایران، هم به نظرمن تاریخ ایران و بالطبع قوه قضائیه یک مقطع خاصی از تاریخ است این مسائل مجموعه مسائلی در طول این حدود ۵ سال ما داریم که مجموعه آن در طول این ۴۷ سال بی نظیر است الان جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطفی از تاریخ ایران و همچنین این دوره پنج ساله الان برای منطقه، برای کل جهان، برای دوست و به دشمن یک شرایطی را پیش آورده که ما در آستانه یک تحول بزرگ هستیم و این تحول بزرگ سرمنشا آن انقلاب اسلامی ایران است و امیدوار هستیم که انشاالله خداوند تفضل کند و هر چه زودتر نقش اساسی اسلام و ایران اسلامی در این تحول بزرگ برای همه دنیا روشن بشود. عنایت دارید که در سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه، شهید رئیسی که تقریبا تمام عمر خدمت خودشان را در دستگاه قضایی گذرانده بودند.

محسنی اژه‌ای: رئیس قوه قضائیه با آن سابقه قضایی شدند رئیس جمهور، این بی سابقه بود یعنی ما در طول این ۴۷ سال چنین چیزی نداشتیم برای بعد از ایشان هم باز رئیس قوه قضائیه باز از داخل خود قوه قضائیه حالا رئیس جمهور کیست؟ رئیس قوه قضائیه قبل، رئیس قوه قضائیه کی شده؟ رفیق و دوست و همکار شهید رئیسی، باز این تقریبا سابقه نداشته، که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه این مقدار از لحاظ فکری، از لحاظ دوستی و رفاقت و همکاری طولانی با هم از نزدیک آشنا باشند؛ و این می‌تواند خیلی آثار مثبتی داشته باشد می‌تواند به همدیگر کمک کند. این دوره شروع شد، دشمن ما که در تمام طول این ۴۷ ساله مترصد هر فرصتی است که ضربه‌ای را وارد کند در نتیجه آمدند و تحریم‌ها را روز به روز تشدید کردند، اقدامات اطلاعاتی و امنیتی را تشدید کردند، اقدامات ضد دینی و ضد فرهنگی را یک مقداری تشدید کردند و به عبارتی یک جنگ ترکیبی راه انداختند. مسائل اقتصادی، تحریم‌ها، فشار‌ها، رسانه هایشان، تبلیغات شان، تبلیغات سوءشان، استفاده از ابزار‌های فضای مجازی بمباران می‌کردند افکار را در سال ۱۴۰۱ شما ملاحظه کردید، یک آشوبی به دنبال یک اغتشاش قابل توجهی را در بسیاری از استان‌های ما و شهر‌های ما بوجود آوردند. این تصور غلطی که داشتند محاسبات غلطی که داشتند برای این خیلی برنامه ریزی کرده بودند به طور طبیعی برای هم دستگاه‌ها و نیرو‌های مختلف و بخصوص برای نیرو‌های نظامی و امنیتی و مدافعین امنیت و قوه قضائیه دردسر درست کردند، پرونده‌های ما به طور طبیعی یک مقدار ورودی اش بیشتر شد نوع متهمینی که وارد زندان شدند یا بالاخره دستگیر شدند پرونده برایشان بود متفاوت شد.

این باز یکی از ویژگی‌های این دوره پنج ساله بود، آن بساط را مسئولین، نیرو‌های امنیتی انتظامی اطلاعاتی و کار آخر را که مثل همیشه مردم می‌کنند مردم آمدند و بعد از یک مدتی بساط شان را جمع کردند. دولت مشغول بود، دولت خدمتگزار مجلس انقلابی، قوه قضائیه، همه دست به دست هم دادند که حالا کشور را مشکلاتش را رفع کنند، چالش‌ها را رفع کنند تحریم‌ها را بتوانند خنثی کنند، معیشت مردم را رفاه مردم را آسایش مردم را، به آن بپردازند و کشور را به پیش ببرند. دولت خدمتگزار با کمک مجلس، با کمک مسئولین مشغول به فعالیت بودند و کار‌ها به طور نسبی با همه تلاش‌های دشمن کاملا در حال پیش بود که آن حادثه پیش آمد و رئیس جمهور عزیزمان، وزیر امور خارجه مان، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محبوب استان آذربایجان شرقی و تعدادی از همراهان، خلبان هلیکوپتر، کمک خلبان شان و رئیس تیم حفاظت این‌ها در راه خدمت به شهادت رسیدند. حالا دشمن باز دوباره فکر کرد که حالا یک خلاءی بوجود آمد و از این خلاء می‌تواند استفاده کند. این که یادآوری می‌کنم ببینیم واقعا لحظه به لحظه اصلا این نظام و این مردم چه گذراندند و امروز باز می‌بینید که چگونه موفق هستند و به دشمن فائق می‌آیند بلافاصله رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور با آن فرجه قانونی که در قانون اساسی آمده یعنی ۵۱ روز، بلافاصله کشور را آماده کردند بدون یک روز تاخیر، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و رئیس جمهور منتخب مردم مشخص شد. بعد از تنفیذ یک همکاری کامل به نظر من مجلس محترم با دولت کرد که دولت انتخاب شد، کابینه اش را تشکیل داد کار خودش را شروع کرد. بلافاصله باز دشمن نابکار ترور را شروع کرد. از آن طرف اقداماتی که در خارج از ایران قبلا شروع کرده بود و تشدید کرد آن جنایت‌هایی که در غزه انجام شد، آن جنایت‌هایی که نسبت به حزب الله لبنان انجام شد.

لبنان پاره تن ماست، جان ماست، جبهه مقاومت، جدای از ایران نیست، لذا ایران مسائل داخلی خودش را دارد، این اقدامات دشمن را دارد، این شهادت رئیس جمهور را دارد، شهادت سرداران خودش را دارد، این ترور‌ها را دارد و کشور با این قوامی که از نظر ساختار، از نظر رهبری و از لحاظ هوشیاری و حضور مردم دارد، خللی به وجود نیامد، کار‌ها زمین نماند، بله دردسر ایجاد شد، طبیعی است مدت باز کوتاهی از دوره دولت چهاردهم نمی‌گذرد، در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۴ یک دفعه این آمریکای جنایتکار با این رئیس جمهور خبیث، تروریست، عقده‌ای، متکبر، بامتحد خودش رژیم صهیونیستی، یک جنگ سنگین، نظامی را آغاز کردند علیه ایران اسلامی و تعدادی از فرماندهان عزیز ما را به شهادت رساندند تعدادی از مردم بی دفاع ما را به شهادت رساندند، حالا آن دوره‌ها ما داشتیم، این جنگ به این سنگینی هم علیه ایران شروع شده است، با این تصور غلط و با این محاسبه غلط که ظرف مثلا فرض کنید مدت کوتاهی، ۲۴-۴۸ ساعت بساط جمهوری اسلامی را جمع می‌کنیم یا ایران تسلیم می‌شود یا ایران فرومی پاشد.

چه اتفاقی افتاد، یعنی ما واقعا فراموش نکنیم چه اتفاقی افتاد، ملاحظه کردید سلحشوران ما در میدان نبرد، مردم عزیز ما در خیابان‌ها و در مساجد و جا‌هایی که باید کمک کنند دولت ما آمد پای کار، نیرو‌های نظامی و انتظامی و قوه قضائیه به جد آمدند دنبال کار و کار گرفتند و دوازده روز نگذشته بود آن رژیمی که و آن جریانی که فکر می‌کرد ایران را تجزیه می‌کند، ایران را مضمحل می‌کند، ایران را تسلیم می‌کند، او آمد تقاضای آتش بس کرد، ظرف ۱۲ روز ولی دشمن بیکار ننشست کار خودش را ادامه داد و باز دوباره دید که از اقدامات نظامی، از تجهیزات دریایی، از امکانات هوایی، به قول خودش از نیرو‌های ویژه اش طرفی نبست، به هدف نرسید، شکست خورد، برای اولین بار بود که شاید بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا با یک کشوری روبه رو می‌شد و این جور شکست می‌خورد، این جور ضربه می‌خورد.

رژیم غاصب صهیونی در طول این عمر ننگین خودش، در طول این دهه‌های مختلف هیچ وقت چنین ضربه‌ای نخورده بود، حالا کی، زمانی که این‌ها به اصطلاح مجوز به کلاهک‌های هسته‌ای، اتم هستند، بالاترین تجهیزات پیشرفته در اختیار دارند، می‌بینند که یک ضربه بسیار سنگین از جمهوری اسلامی به آن‌ها وارد شد، گفتند نمی‌شود پس دوباره برویم سراغ ضد انقلاب، آمدند همه توان شان را گذاشتند، صرف کردند بودجه‌های کلان، از تبلیغات زیاد استفاده کردند همه جریان‌های ضد انقلاب شکست خورده، کنار رفته را دوباره جمع کردند و به آن‌ها آموزش دادند، تسلیحات دادند، تبلیغات برای شان کردند، امیدوارشان کردند، از این طرف همین ضد انقلاب شکست خورده اطلاعات غلطی به آن‌ها داده شد، بابا اگر شما شروع کنید، ما هم آمدیم به میدان، او می‌گفت اگر شما شروع کنید، ما می‌آییم به کمک تان و این‌ها هم می‌گفتند، مدتی این جنگ را با هم داشتند، آمدند شروع کردند، نشد، گفتند حالا این دفعه شما کنید ما می‌آییم پشت سرتان و دوباره اقداماتی کردند که در داخل بتوانند یک اغتشاشاتی این بار و یک تروری به وجود بیاورند، یک شبهه کودتا، به نظر من کودتا بود.

کودتا انواع و اقسام دارد، واقعا یک نوع کودتا بود خودش، حالا بگوییم شبهه کودتا، رهبر عزیز می‌فرمایند شبهه کودتا، شبهه کودتایی درکشور ایجاد کردند، با همه امکانات شان از آن پشتبیانی کردند، گفتند اگر شما جلو بروید ما پشت سرتان می‌آییم به کمک تان، از هوا، دریا و زمین می‌آییم به کمک شما، زحمت برای کشور ایجاد کردند، زیرساخت‌ها را زدند، افرادی از ما را شهید کردند، آتش زدند، خیابان، مسجد، بسیج، انبار، آذوقه مردم را آتش کشیدند و ظرف چند روز، روز‌های اصلیش ظرف چند روز با کمک همه نیرو‌های نظامی، انتظامی و حافظان امنیت و باز با کمک اصلی مردم بساط این شبهه کودتا هم جمع شد این سیر را نگاه کنید، وقتی می‌گوییم دشمن شکست خورده و به هیچ یک از اهدافش نرسیده و این نظام جمهوری اسلامی و این مردم موفق می‌شوند، ما یادمان نرود، آن وقت می‌بینیم که چکار شده است.

بساط این بار این تروریست‌ها و این اغتششاگران و این آدم کش‌ها و این‌هایی که به هیچ کس رحم نمی‌کردند، یک بچه جوان بسیجی را می‌گرفتند سلاخی می‌کردند، با چه زجری او را به شهادت می‌رساندند، این‌ها را بلاخره در دی ماه باز دوباره بساط این‌ها در سال ۱۴۰۴ هم جمع شد دشمن دید که خیلی افتضاح شد، یعنی واقعا اندیشکده‌های شان، سیستم‌های اطلاعاتی شان و نظامی شان، در این تحلیل ماندند، خیلی خوب، گفتند نه، این بار ما باید با تجربه‌ای که از گذشته‌های دور تا الان داریم، یک اقدام نظامی علیه این‌ها بکنیم، یک جنگی بر این‌ها تحمیل کنیم که این بار قطعا ما موفق می‌شویم و همه آن چه که در مخیله یک افراد نظامی و اطلاعاتی و سیاسی می‌گنجد از نظر ظاهر آن‌ها انجام دادند نگوییم که آن‌ها محاسبه نکردند، اتفاقا براساس دید مادی خودشان همه چیز محاسبه کردند و این بار آمدند باز با بمباران کردن، با بمب‌های بسیار بسیار سنگین، موشک باران کردن، امام ما و رهبر ما را شهید کردند و باز تعدادی از فرماندهان ما را شهید کردند.

بسیاری از مردم کوچه بازار را شهید کردند، کودکان ما را شهید کردند کی این‌ها اتفاق افتاده، در جنگ ۱۲ در خرداد، آن اغتشاش در دی ماه، این در اسفند. ۹ اسفند ۱۴۰۴، این‌ها همه در طول یک سال اتفاق افتاده، کمتر از یک سال، در طول ۸-۹ ماه اتفاق افتاده این مسائل، دشمن چی فکر می‌کرد و چی شد یک وحدت و انسجامی براثر این خون‌های مطهر بیگناهی که ریخته شد و این جنایت‌هایی که این مزدوران آمریکا و خود آمریکا و متحد او رژیم غاصب انجام دادند که کمک کردند، از کشور‌های بعضا منطقه، غیر منطقه، همه در این جهت این آمریکای جنایتکار را کمک کردند، رژیم صهیونیستی به نحو احسن کمک کردند و این جنایت را آفریدند، اما چی شد، مردم شورشان، شعارشان، احساس مسئولیت شان، دفاع از وطن شان، دفاع از میهن شان، دفاع از ارزش‌های شان، انسجام شان بیشتر شد، انگیزه‌های شان بیشتر شد، نیرو‌های مسلح ما بیش از هر زمان قوی تر، باانگیزه‌تر در صحنه حاضر شدند واقعا کوچک نیست، نزدیک چهار ماه است، این مردم، این زنان غیور، هر شب، چندین ساعت، بیایند در خیابان، این جوری شعار دهند، حمایت کنند از مسئولین شان، از رزمندگان شان، از رهبری شان، از آن طرف باز این جا رهبر ما شهید شده ولی امنیت کشور به هم خورده؟ مردم عقب نشینی کردند؟ مأیوس شدند؟ برعکس دقیقاً برخلاف خواسته دشمن همه به میدان آمدند نصرت خدا هم همراه شد.

بلافاصله باز بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی شورای موقت رهبر تشکیل شد رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام بلافاصله شورای موقت رهبری را تشکیل دادند عهده‌دار وظایف رهبری شدند از آن طرف مجلس خبرگان در آتش، در زمانی که هر لحظه داشت بمباران می‌کرد با آن بمب‌ها و موشک‌های سنگین جلسه تشکیل دادند و حضور پیدا کردند و رهبر عزیز ما را سلاله همان سلسله مبارک را، سادات را، آیت الله آقا سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر انتخاب کردند باور بفرمایید این انتخاب با این سرعت و با این استقبالی که از مردم شد بی‌نظیر بود از آن تاریخ تا امروز مردم در خیابان پشت سر رهبرشان همه مسئولین به بهترین وجه حمایت کردند و تبریک گفتند، اطاعت خودشان را اعلام کردند این ضربه برای دشمن باور بفرمایید از ضربات نظامی کارسازتر بود، اگر به ویژگی‌های این دوره نگاه کنید بعد می‌بینید منحصر‌به‌فرد بود ما در این دوره رهبرمان را از دست دادیم، در طول یک سال سه جنگ داشتیم ما در طول این مدت مسائلی که عرض کردم ناگزیر بر أساس

سوال: خیلی‌ها با اوایل انقلاب به ویژه سال ۶۰ بعضی وقایع را مقایسه می‌کنند ولی بعضاً یک جا‌هایی بیشتر بود.

محسنی اژه‌ای: عرض کردم یک چیز‌هایی از آن منحصر بود البته این مسائل برای قوه قضاییه هم مهم بود واقعاً کارکنان خدوم این قوه از مدیران عالی گرفته تا رده‌های پایین‌تر در صف، در ستاد، قاضی، کارمند شورای حل اختلاف، سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه مراکز همه اینها دست به دست هم دادند در طول این فاصله زمانی اولاً خدمت رسانی به نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی امنیتی را بیشتر کردند که کمتر نکردند در عین اینکه جنگ بود اغتشاش و ترور بود یک روز نگذاشتند کار مردم زمین بماند. در همین جنگ رمضان بعضی از مراکز قوه قضاییه هم بمباران شد موشک باران شد بعضی از جا‌ها امکان حضور در محل کارشان را پیدا نکردند بعضی از افراد شهید شدند، بعضی از افراد مجروح شدند، اما زیر همین بمباران و موشک باران که یا مستقیم خسارت خورده یا احیاناً در جوار جایی بوده که ساختمان آسیب دیده و نمی‌توانند حاضر بشوند کمترین کاری از مردم نه تنها زمین نماند بلکه خیلی از کار‌های عقب مانده هم توانستند در همین شرایط با انگیزه بالایی که داشتند با روحیه جهادی که داشتند مثل همه مردم روز‌ها قضات، کارمندان یا در محل کارشان یا در محل دیگری یا حتی کار را می‌بردند دورکاری نمی‌گذاشتند کارشان زمین بماند شب همراه با خانواده مثل بقیه مردم در خیابان‌ها و میادین جمع می‌شدند، سال ۱۴۰۱ که عرض کردم اغتشاشات سنگینی به وجود آمد و پرونده‌های زیادی تشکیل شد قوه قضاییه بررسی کرد پیشنهادی داشت رهبر معظم انقلاب با آن پیشنهاد موافقت کرد بیش از ۸۰ هزار پرونده مختومه شد کار کوچکی نبود، تعداد کثیری به زندان نرفتند، تعداد کثیری در زندان بودند عفو شدند یا تقلیل پیدا کرد مجازات آنها این نظام که می‌گویند آنطور دشمن دارد تهدیدش می‌کند به خودش مطمئن است، به مردمش مطمئن است، مردمش به مسئولینشان اعتماد دارند و در مسائل بعدی همینطور آنجایی که باید قاطعیت به خرج بدهند چه در سال ۱۴۰۱ و چه در اغتشاشات سال ۱۴۰۴ و چه بعضی از کسانی که احیاناً با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند بر اساس قانون با متانت و با صبر و حوصله ولی با سرعت برخورد شد.

سوال: من می‌خواهم از فرمایش جنابعالی یک نتیجه بگیرم که این قوام ساختاری که ناشی از استحکام مدیریتی است چنانچه فرمودید یک پیوند عمیقی دارد با قوام عقیدتی که در معرفت مردم به دلیل اتکا به خداوند متعال وجود دارد و حمایتشان از این مجموعه همه اینها سبب می‌شود که این انسجام امروز عرض کردم دنیا را به تحیر وا داشته و خیلی مثال زدنی است، اما بعضی موضوعات هم است که به نظر می‌آید باید به آن اشاره بشود که بالاخره در این شرایط امورات جاری کشور نه تنها تعطیل نشد بلکه به آنها پرداخته شد حالا من به موضوع فساد اشاره کردم، حاج آقا مقابله با فساد اصلی دارد که شما بار‌ها به آن تاکید کردید ولی همیشه کارشناسان می‌گفتند و ما در رسانه‌ها می‌گفتیم که برای مقابله جدی با فساد باید با بستر‌های فساد زا مقابل کرد بعد رفت سراغ گلوگاه‌های فساد، سوال این است که در این ۵ سال که سپری شد حالا در یک سال گذشته به ویژه که خود جنابعالی هم از راهبردهایتان بود، در این زمینه دستگاه قضایی چه اقدامی کرد؟

محسنی اژه‌ای: من یک قدم برگردم به عقب، دولت سیزدهم که تشکیل شد با شناختی که بنده و شهید رئیسی با هم داشتیم با بعضی از مسئولین آن زمان با خود معاون اول آقای دکتر مخبر و با توجه به سند تحولی که در دوره آخر آیت الله آملی تنظیم شده بود و بعد به روز رسانی و ارتقا پیدا کرد در زمان شهید رئیسی و تا الان چندین بار باز ارتقا پیدا کرده یک سند تحولی نوشته شد بر اساس آن سند تحول همه راهبرد‌ها برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی شد گفتیم یک، ریشه فساد کجاست، بستر‌های فساد کجاست، روش علمی و درست شناخت فساد و مبارزه با فساد کدام است، دسته‌بندی کردیم گفتیم کدام در اولویت ۱، ۲ و ۳ است ممکن است الان ما همه روش‌های علمی و حرفه‌ای را نتوانیم به کار ببریم باز قدر متیقن‌ها چیست، چون اختلاف نظر است در همه موضوعات است ممکن است کسی بگوید این فساد است، یکی بگوید این فساد نیست، یکی بگوید این روش مبارزه با فساد است یکی بگوید این نیست، گفتیم آنهایی که قدر متیقن است، قدرمتیقن فساد کدام است، قدرمتیقن روش صحیح با فساد کدام است به یک اشتراک نظر برسیم این کار را هم کردیم جلسات متعدد چه در زمان شهید رئیسی، چه در دوره چهاردهم جناب آقای پزشکیان و جناب آقای قالیباف و دوستان دیگر از دولت گذاشتیم این را با قاطعیت می‌توانم عرض کنم در تمام طول بعد از انقلاب این مقدار جلسه‌ای که سران سه قوه در دولت سیزدهم و مخصوصاً در دولت چهاردهم داشتند در هیچ دوره‌ای نبود از اول انقلاب تا قبل از دولت سیزدهم نبوده این مقدار سران سه قوه با هم بنشینند و با هم گفت‌و‌گو کنند، این مقدار رئیس قوه قضاییه که با اعضای هیئت دولت یک بار، دو بار، سه بار چند بار نشسته باشد صحبت کرده باشد در هیچ زمانی نبوده است، با وزیری نبوده که من یک بار، دو بار، سه بار صحبت نکنم، با معاون رئیس جمهور نبوده که یک بار، دوبار صحبت نکنم با همه صحبت کردم با این مسائلی که بود.

ما آمدیم واقعاً و بر اساس آن سند تحولمان مسائل را در کشور شناسایی کردیم کدام مسئله مهم است، کدام فساد است که زود سرایت می‌کند به مسائل دیگر، همه اینها را شناسایی کردیم فقط در یک مقطع زمانی در سال ۱۴۰۴، ۲۱۴ مورد بستر فساد و گلوگاه فساد را بازرسی کل کشور با هماهنگی که شده بود شناسایی کرد در اختیار دولت هم گذاشت در اختیار مجلس هم گذاشت. ۲۱۴ بستر فساد داریم این‌ها عرض کردم بعضی هایش نیاز به اصلاح قانون بود بعضی هایش نیاز به اصلاح مقررات و ضوابط بود بعضی هایش نیاز به اصلاح نظارت‌های بیشتر بود، این اقدامات صورت گرفت و به همه هم گفتیم در بعضی از مقاطع چه آن دولت سیزدهم، چه دولت چهاردهم حتی چه قبل از آن دولت دوازدهم گفتند آقا شرایط جنگی اقتصادی است گفتیم ما اتفاقا این دوره می‌خواهیم ازهمه مدیرانی که صحیح الکار هستند زحمتکش هستند حمایت کنیم مچ گیری هم هیچ کجا نمی‌خواهیم بکنیم، گفتند نه غیر از این‌ها باید یک تسهیلاتی هم قائل شوید برای این که بتوانیم مثلا کارهایمان را پیش ببریم. گفتیم این هم حرفی نیست، حتی بار‌ها شده در سران سه قوه مصوباتی با اجازه حضرت اقا فراتر از قانون می‌گرفتیم، گفتیم این هم اشکال ندارد، اما به شرطی که کشف فساد نشود، لذا تمام تلاش این بود که بعد از برنامه ریزی بعد از اولویت بندی، بعد از شناخت دقیق نحوه چگونگی مبارزه که افراد سالم نترسند، دشمن سواستفاده نکند مبارزه با فساد بدون تبعیض را شروع کردیم از داخل قوه قضائیه، از مقامات عالی، از بچه هایشان از ... شان فرض کنید هیچ مماشاتی در این زمینه نشد. دولت سیزدهم از وزیر بگیرید تا معاون وزیر بگیرید مماشات نشد، از نماینده مجلس مماشات نشد از کسانی که به قول معروف می‌گویند یخ سفید هستند، در بعضی از گزارشات می‌خواندم چند روز پیش فقط در یک قلم آنی که برگشت خورده به بیت المال غیر از آن چیز‌هایی که جلوی آن را گرفتند، ۵۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده، یعنی فساد‌های مختلفی بوده که بعضی از پرونده هایش قبلا اعلام شده.

سوال: ۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی از اموال و وجوه حاصل از آن مفاسد اقتصادی

محسنی اژه‌ای: مفاسد اقتصادی که برگشته به مردم، برگشته به دولت، برگشته به خزانه، برگشته به دولت، این غیر از آن چیز‌هایی که جلوگیری شده، آن چیز‌هایی که جلوگیری شده جلوی تضییع گرفته شده آنی که احیانا نگذاشتند در فلان مزایده در فلان مناقصه، احیانا کاری صورت بگیرد و اصلاح کردند غیر از آن چیز‌هایی که ضرر‌های غیر مستقیم آن که آن عدد بسیار بالاتر می‌شود که بعضی هایش اصلا قابل قیمت گذاری نیست، میزان ریالی که برگشته، ارزی که برگشته، زمینی که برگشته باز مجموعه اش قیمتش بیش از این حرف‌ها است این یک قلم آن بود. بر این اساس عرض کردم طبقه بندی شد ما دیدیم که ما یک ارز داریم عمده این ارز حاصل چیست؟ حاصل فروش نفت و یا احیانا مشتقات نفتی و یا نه، صادرات غیرنفتی است که باید ارز آن برگردد، گفتیم خیلی خب، این جا پس یکی از مراکز مهم است درآمد ما عمدتا یک از صادرات غیرنفتی، فروش نفت و مالیات است که ما روی این سه تا متمرکز شدیم گفتیم خیلی خب، حالا واردات و صادرات ما که یک بخشی مربوط به ارز است و مربوط به بعضی از مسائل ریالی هم هست، کجا‌ها نقش دارند؟ بنادر، وزارت اقتصاد، گمرکات، این اموالی که ممکن است تضییع بشود احیانا کجا‌ها تضییع می‌شود؟ اموالی که بیمه اش توقیف می‌شود و یا توقیف می‌شود در آزمون‌ها؟ تعیین تکلیف نمی‌شود، اموالی که می‌رود در گمرکات تاریخ مصرف آن می‌گذرد اموالی که چه مال مردم و چه مال دولت می‌رود در کشتی، ما کشتی داشتیم ۴-۵ ماه و حتی یک مورد حالا یادم هست شاید بیشتر از این. بیش از ۵ ماه روی آب مانده بود، حالا این اموالش چه می‌شود؟ فاسد می‌شود نمی‌شود، تاریخش می‌گذرد یا نمی‌گذرد یک طرف بعد آن کشتی که همین جور نمی‌آید آن صاحب مال که نمی‌آید مالش را. هر مقدار دموراژ بخورد این جا او روی قیمتش می‌کشد، کسی اگر یک فیلمی گرفته بود از کالا‌هایی که درکشتی‌ها می‌ماند، در انبار‌ها می‌ماند در گمرکات می‌ماند، در انبار‌های سازمان اموال تملیکی می‌ماند در حتی این کالا‌هایی که توقیف می‌شد اگر یک فیلمی آن موقع می‌گرفتند یک فیلمی الان بگیرند، من نمی‌گویم الان بی عیب و نقص است ولی اصلا قابل مقایسه با آن زمان نیست، یکی از زمینه‌های فساد که هم بعد آنجا به فساد در دستگاه‌های اداری و غیر اداری می‌شود و یک بخشی هم موجب اختلاف طبقاتی می‌شود مسئله زمین است حالا زمین تصرف غیر مجاز، کاربری غیرمجاز، جعل اسناد در تمام این قسمت‌ها ما تغییر کاربری زمینه‌ها را در این مقطع یک هماهنگی شد چه در دولت سیزدهم و چه در دولت چهاردهم و واقعا من نمی‌گویم به صفر رسیدند به هیچ وجه ولی به قول امروزی‌ها نرخ رشد را بسیار بسیار کم و کمتر شد و در بعضی جا‌ها کاملا متوقف شد، یعنی در یک مقاطعی به طور کامل اصلا متوقف شد تغییر کاربری؛ که اگر این تغییر کاربری انجام نمی‌شد، ببینید چه اتفاقی می‌افتاد و میزان رفع تصرفات و خلع یدی که شد، باز در این گزارشات نگاه می‌کردم می‌خواندم ۴۸ هزار هکتار فقط خلع ید و تصرف شده و بیش از آن به اصطلاح مسئله‌ای بود که اجازه ندادند که تصرف بشود، شما ملاحظه می‌کنید که یکی از مسائل باز مهمی که هم موجب فساد می‌شد هم موجب اختلاف طبقاتی می‌شد هم به سلامت مردم زیان وارد می‌کرد مسائل حریم‌ها و بستر‌ها چه در رود‌ها و رودخانه‌ها و چه در ساحل دریا بود که قوه قضائیه این‌ها را در اولویت قرار داد و آمد از خودش هم شروع کرد یادم هست در دولت نهم و دهم رئیس جمهور وقت واقعا تصمیم گرفت که یکسری ساحل را آزاد کند نتوانست که نتوانست. یعنی از خود دستگاه‌های دولتی هم حتی نشد.

سوال: بخشی از این‌ها که می‌فرمایید در بخش حقوق عامه تعریف می‌شود بالاخره این‌ها حق مردم است ولی آنجایی هم که بالاخره حقوق فردی است مثلا ساکنان برخی از روستا‌ها و مناطقی که معمولا کمتر برخوردار هم هستند در کشور، مشکلات و مسائل پیچیده‌ای دارند که دهه‌ها است مزمن شده در بحث تصرف املاک شان و ...، در این زمینه دستگاه قضا چقدر مداخلات داشت؟

محسنی اژه‌ای: حالا من اشاره بکنم، چون سوال اول شما مهم بود که آقا پس ببینید ما سعی کردیم من نمی‌گویم تمام شده به هیچ وجه، بستر‌ها را شناسایی کنیم گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم، طبقه بندی کنیم، اولویت بندی کنیم، با دولت، با مجلس نهایت همکاری و همراهی را با همدیگر داشته باشیم واقعا باز این را این جا عرض می‌کنم ما در این دوره ۵ ساله میزان نشستی که چه رئیس قوه قضائیه، چه مسئولین عالی، با هیئت رئیسه، با کل مجلس، با کمیسیون‌ها، با فراکسیون‌ها داشتند در هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست این انجام شد. کجا باید اصلاح قانون بکنیم کجا اصلاح مقررات داشته باشیم یکی از مسائلی که مهم بود، که حضرت اقا امام شهید بزرگوار ما یک وقتی می‌فرمودند که برای من فساد این مسیر محرز است، چون مسئله بین مجلس و بین شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص مصلحت باید رفت و آمد می‌کرد و آن اسناد قولنامه‌ای و اسناد عادی بود در اموال غیرمنقول، خیلی تلاش شد سالیان است تلاش شد این واقعا از چندین دوره قبل همیشه مطرح بود و همان مطرح بودن هم موثر بود من نمی‌گویم که فقط در این دوره، نه، این نبود یعنی از دوره‌های قبل واقعا زحمت کشیدند برای همگان روشن شد، برای خود حضرت اقا مشخص شد در یکی از جلسات مفصل در این خصوص در حضور اقا بحث شد اقا گفتند برای من محرز شد و رسما پیام دادند به این مسئله.

سوال: ولی قبل از آن اختلاف نظر‌ها به نتیجه نمی‌رسید.

محسنی اژه‌ای: این به نتیجه رسید و چندین قانون دیگر در این رابطه یعنی یکی از مسائلی که موجب فساد می‌شد همین مسئله بود، الزام به ثبت اسناد غیرمنقول، که البته الان تمام نشده سامانه‌هایی تشکیل شده ما الان پیش از قانون یعنی جلوتر از قانون آنچه که گفتند در مثلا این مدت باید این سامانه تشکیل شود این مدت باید این کار‌ها را بکنند ما جلوتر از برنامه الان داریم کار‌ها را انجام می‌دهیم ما یکی از مسائلی که نیاز بود برای این که ببینید تاخیر در رسیدگی‌ها، در خود قوه قضاییه هم من مثال بزنم، تاخیر در رسیدگی‌ها حالا چه در قوه قضائیه، چه در دستگاه‌های دیگر، خود این موجب فساد می‌شود که این‌ها خیلی وقت‌ها اصلا دیگر نمی‌شود محاسبه ریالی کرد.

سوال: چقدر هم مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد؟

محسنی اژه‌ای: طبیعی است، باز این جا، این جا که نیاز به اصلاح قانون بود، البته می‌گویم با ترتیب اولویت، برنامه ریزی شد، که ما در ظرف چه زمانی می‌توانیم درازمدت، میان مدت، کوتاه مدت، یک سند تحول قضائی پیش بینی شده است این‌ها، ستادی تشکیل دادیم، در سال ۱۴۰۳ که ما یک بار دیگر به روزرسانی کردیم، آن‌ها را پیش بینی کردیم، گفتیم که باید پیگیری کنید، این که صرفا بیایید روی کاغذ بنویسید، حضرت آقای شهیدمان به پیگیری خیلی اهتمام می‌دادند، نوشتن قانون، سند و برنامه یک جور ولی در رابطه با اجرا و پیگیری یک جور دیگر، ما یک ستاد پیگیری تشکیل دادیم که در این ستاد براساس همین اولویت‌ها شروع کردند، چندین قانون یا اصلاح شده و یا در حال اصلاح شدن است، ما بردیم، آن جایی که لایحه است، با کمک مجلس طرح را تنظیم کردیم ولی ممکن است همه به قطعیت نرسیده، ضوابطی که در دولت‌ها بود، آن‌هایی که باطل می‌شد به نفع مردم باطل شد، بیست و پنج، شش مورد از مصوبات حتی دولت و شورا‌های عالی که در جهت به نفع مردم بود و خلاف قانون تشخیص داده بود، دیوان عدالت این‌ها را باطل کرد.

بیش از ۱۲۰-۳۰ مورد از مصوبات شورا‌های شهر و روستا و سایر اقدامات مثلا فرض کنید که این دستگاه‌های اجرایی که احیانا، بخش نامه یا دستورالعمل نوشته بودند که طبق قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری بود مصمم شد همه این‌ها را باطل کرد، وقتی دیدید دو، سه، چهار، ده تا مصوبه دولت باطل می‌شود، بخش نامه و یا دستگاه اجرایی بخش نامه باطل می‌شود، بقیه حواس شان را جمع می‌کنند، یکی ازاقداماتی که در این دوره شد که نمی‌خواهم بگویم بی نظیر بود، ولی واقعش کم نظیر بود که گفتیم کاری کنیم که با یک اقدام این بازدارندگی داشته باشد یکی از مسائل مهمی که می‌توانست به نفع مردم باشد، ارزاق عامه باشد، جلوگیری از فساد بکند، شفافیت است.

سوال: پرسش ما این بود در حوزه شفافیت چه کردید؟

محسنی اژه‌ای: قانون شفافیت نوشته شد، باز قانون شفافیت کفایت نمی‌کند بر شفافیت، البته در آن زمینه ما هنوز چه قوه قضائیه و چه ... قوه قضائیه واقعا باید تلاش بیشتری بکنیم در خصوص شفافیت.

سوال: در خصوص شفافیت در خود قوه چه اقداماتی انجام دادید؟

محسنی اژه‌ای: یک بحث این است که ما آمدیم بیش از ۱۰ میلیون از آرایی که صادر شده بود، گمنام سازی کردیم، گفتیم اسامی افراد در آن نباشد، در معرض دید همه قرار دادیم، این را همیشه اصرار داشتم تا جایی که می‌شود براساس اصل قانون اساسی دادگاه‌ها باید علنی باشد، یکی از شفافیت‌ها همین است، خیلی تلاش کردم، هنوز هم به آن چیزی که درذهن من است نرسیده است.

سوال: می‌فرمودید، چون همواره شما این را گفتید ولی نرسیدیم به آن هنوز؟

محسنی اژه‌ای: نرسیدیم ولی یک سلسله کارایی کردیم، ما آمدیم آرایی که صادر شده است در اختیار نخبگان قرار دادیم، وکلا، مردم عادی قرار دادیم، گفتیم آیا ببینید، وقتی می‌بیند، چند تا فایده دارد برای مردم فایده دارد، برای محققین فایده دارد، یکی هم برای خود قاضی است قاضی می‌گوید یک کسی می‌آید نقد می‌کند، این چه حکمی است که شما دادید، یک مسئله‌ای که براین قضیه بود، واقعا قانون را موظف کردیم، نه ما، همه دستگاه‌ها، استفاده از فناوری‌های جدید و هوشمندسازی، از این هوشمند سازی و فناوری‌های نوین این چیزی است که باز مسئولین مختلف ذی ربط می‌گویند رشدی که در قوه قضائیه بوده و توسعه‌ای که در قوه قضائیه بوده، از استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند سازی از خیلی از دستگاه‌ها، من با احتیاط می‌گویم خیلی از دستگاه ها، آن‌ها بیشتر می‌گویند، از خیلی از دستگاه‌ها ما جلو بودیم، این هم وقت مردم کمتر می‌گیرد، هم جلوی فساد را می‌گیرد، هم یک خیر و برکاتی دارد، همان شفافیت که مورد نظرست می‌رسد، هم آگاهی‌ها را می‌برد بالا با الکترونیکی کردن، با نظارت بیشتر، با فعال شدن دستگاه‌های نظارتی داخلی مان، دادسرای انتظامی مان، بازرسی کل کشور، مقداری که مربوط به خود قوه قضائیه می‌شود، مرکز حفاظت مان، به نظر می‌رسد قدم‌های خیلی خوبی برداشته شد، اما این جا اذعان هم می‌کنم که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب ما فاصله قابل توجهی داریم.

سوال: ما الان دوره تحول و تعالی قوه را ظرف این پنج سال طی کردیم، در کنار همه مسائل و مشکلاتی که در کشور بود، جنگ نظامی رخ داد، همه اتفاقاتی که رقم خورد، شما بیان کردید، چقدر ما فاصله داریم برسیم به آن نقطه مطلوبی که دستگاه قضائی تراز انقلاب اسلامی شکل بگیرد و همه آن چه که مردم مطالبه دارند اتفاق بیافتد؟

محسنی اژه‌ای: من چند درصد که نمی‌توانم بگویم. اما واقعا ما فاصله داریم. علت فاصله داشتن این نیست که قوه قضائیه کم کاری کرده است، یا قوه قضائیه راه برایش باز بوده، جلوتر برود و نرفته است.

سوال: مشکل چیست قانون است؟

محسنی اژه‌ای: چند چیزست، فقط قانون است، فهم قانون است، اجرای قانون است، عناصری که باید مجری باشند، این‌ها موثر هستند و عوامل بیرونی این‌ها مجموعه‌هایی است که همه موثرست، یکی قانون و یکی اعتبارات، یکی تربیت انسانی است یکی در رابطه با عوامل بیرونی که گاهی وقت‌ها تحمیل می‌شود، گاهی وقت‌ها یک چیز‌هایی تحمیل می‌شود، این مجموعه مسائلی است که آن چه که در دوره‌های مختلف، نمی‌گویم در این دوره، در دوره‌های مختلف بلاخره بهبودی پیدا کرده است، همه این‌ها شناسایی شده است، همه این‌ها برای آن‌ها برنامه نوشته شده است قدم برداشته شده، الان در این سند تحولی که سال ۱۴۰۳ به روزرسانی شد دوباره و راهبرد‌ها و برنامه‌ها و اقدامات مشخص شد و یک ستادی برای پیگیری اش انتخاب شد به نسبت بعضی از سند‌هایی که حرف دیگران است، حرف من نیست، به نسبه و اسنادی که جا‌های دیگر نوشته می‌شود ما خیلی خوب پیشرفت داشتیم، یعنی اجرایی شده است، در پاره‌ای از موارد ما آن‌ها را کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت، در کوتاه مدت بیش از ۷۲ درصد اجرایی شده است، در میان مدت ۵۰ درصد، در درازمدت، چون درازمدت یک بخشی دست ما نیست، درازمدت یک سلسله کار‌هایی است که باید دولت، مجلس کمک کند، نیاز به یک سلسله اقدامات بعدی دارد، در هر صورت، چون فساد مهم بود و شما اشاره کردید، جمع بندی کنم، گلوگاه‌ها شناسایی شد، شناخت فساد یک مقدار اشتراک نظر پیدا شد، روش‌ها یک مقداری برنامه ریزی‌تر شد و منظم‌تر شد، هماهنگی‌های بیشتری با دستگاه‌های مختلف نظارتی انجام شد، کار شروع شد.

محصولش الحمدالله خیلی خوب بود، شفاف سازی شد، از هوشمندسازی استفاده شد، که خود این هوشمندسازی خیلی کمک کرد به میزان کم کردن فساد، جلوگیری از فساد، رسیدگی‌های الکترونیکی خیلی به مردم کمک کرده است سامانه‌های نوبت دهی خیلی به مردم کمک کرده و سامانه‌هایی که با کمک بانک مرکزی به خصوص در راستای با وظایفی که بانک مرکزی دارد، یکی از مسائلی که بانک مرکزی دارد، بانک اطلاعاتی می‌خواهد برای اعتباراتی که می‌خواهد، اگر بانک مرکزی می‌خواست به تنهایی خودش این کار را انجام بکند، اولا باید میلیارد‌ها تومان خرج کند و دوما زمان زیادی صرف کند، که این یک بستر آماده‌ای بود و آمد از این بستر استفاده کرد، از سامانه‌های مختلف سجام گرفته، تناد گرفته، بقیه اش استفاده می‌کنند، یکی از مسائلی که همین اخیرا اتفاق افتاد بعضی فساد نبود البته آن، ولی عدم برگشت ارز صادراتی و عدم ایفای تعهد کسانی که ارز گرفته بودند و باید برمی گرداندند و مسئله تراستی ها، من وارد شدم و با بعضی از نمایندگان مجلس صحبت کردم و گفتند ما کمک می‌کنیم، با دولت من جمله قرار شد و بعد دستگاه‌های عملی، گفتیم هرکاری کردید سر جای خودش محفوظ، کارتان انجام دهید، ما هم می‌خواهیم بیاییم در این جهت و کمک کار شما باشیم و آن چه که وظیفه ماست انجام دهیم، بعضی از این مرجع دارد و بعضی مربوط به تعزیرات سازمان تعزیرات که زیر نظر دولت است که ما گفتیم شما نکردید و ما احساس کردید کم کاری کردید، ما به میدان آمدیم، با آمدن به میدان قوه قضائیه، بقیه هم آمدند، گزارشی که دادند هم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً آمده بود به من گزارشی می‌داد و هم گزارش بازرسی کل کشور من باز گروه ویژه‌ای را تشکیل دادم از خود قوه قضاییه و به برخی از افراد هم گفتم و بعد گفتم هماهنگ کنید الان ما در امضای تفاهمی که الان دارد انجام می‌شود خیلی خوشحال هستیم که مثلاً چند میلیارد از حساب‌های مسدودی ما آزاد می‌شود، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گفت با کمک دستگاه‌هایی که کردیم نزدیک به شش و نیم میلیارد دلار اگر به دلار حساب کنیم حالا اعم از دلار، درهم، یورو و اینها می‌گفت اگر به دلار حساب کنیم نزدیک به شش و نیم میلیارد دلار ظرف این مدت خود گروه ویژه‌ای که تشکیل دادم خودشان گفتند که نزدیک به ۵ میلیارد دلار ما فقط در آن نقش اساسی داشتیم در ظرف زمان کوتاه این عدد بسیار قابل توجهی است.

سوال: اگر این همکاری شکل بگیرد و اگر استحکام در تصمیم گیری و قاطعیت وجود داشته باشد نتیجه می‌گیریم.

محسنی اژه‌ای: این انجام شد یعنی ببینید قوه قضاییه وقتی وارد شد بقیه دستگاه‌ها هم وارد شدند، گمرکات وارد شدند، دولت وارد شد.

سوال: این سبب شده که یک فرایند قطعی شکل بگیرد مثلاً موردی نباشد راجع به یک موضوع و یک دستگاه نباشد، فرایندی باشد که قوه قضاییه بتواند به همه آنها ورود کند، چون ما همیشه می‌گوییم قوه قضاییه مرجع مردم است، اما در پایان کار که همه تخلفات رخ می‌دهد برای اینکه از پیش‌تر حالا بستر‌های فساد را اشاره فرمودید از پیش‌تر نسبت به اینکه این فرایند با سلامت کار کند و حقوق حقه مردم در آن رعایت شود و در نهایت جلوگیری بشود از هدر رفت منابع که عدد کمی نیست همین الان که منابع می‌خواهد آزاد بشود همین ارقام مطرح است، برای این موضوع چه توافقاتی بین شما و دستگاه‌های دیگر شکل گرفته است؟

محسنی اژه‌ای: تا این اختلاف برداشت‌ها هست گاهی وقت‌ها هم تا تعارض منافع است، گاهی وقت‌ها هم تا خلاء‌های قانونی یا اجمال و ابهامی که در قانون است و هر کسی می‌تواند یک جوری از آن استفاده کند متاسفانه آن چیزی که مورد نظر است تحقق پیدا نمی‌کند؛ لذا چرا می‌گویم توانستیم بیشترین تماس را با مجلس داشته باشیم، بیشترین تماس را با دولت داشته باشیم، بیشترین نشست را سران سه قوه با هم داشته باشیم که ما بتوانیم این نگاه‌های متفاوت را به هم نزدیک کنیم امروز واقعا وحدت و انسجام ملی یک امر ضروری است و مورد اتفاق نظر همه است کسی اصل این معنا را منکر نیست، اما آیا در همه زمینه‌ها یک، این انسجام وحدت است نه نیست، دوم اگر احیاناً آن مواردی که نیست و اختلاف هست این اختلاف درست بیان می‌شود، کامل بیان می‌شود یا ناقص بیان می‌شود، بعضی وقت‌ها ناقص بیان می‌شود و کامل بیان نمی‌شود وقتی کامل بیان نمی‌شود نسخه‌ای که برای آن می‌پیچند بعد هم درست نیست ببینید الان یک بحثی است آیا این جنگی که الان پیش آمده آغازگر این جنگ آمریکا بوده، رئیس جمهور آمریکا بوده، آغازگر جنگ رژیم صهیونیستی بوده این دشمن کاملاً بد عهد است و به هیچ وجه نمی‌شود به او اعتماد کرد این را همه قبول دارند، نکته بعدی همه قبول دارند که منافع و مصالح کشور نباید فدای اغراض شخصی و سیاسی و اینطور چیز‌ها شود این کلیت را همه قبول دارند این را هم همه قبول دارند که اگر این انسجام و وحدت باشد و مصالح کشور مورد نظر باشد نه مصالح سلیقه‌ای و شخصی، به نفع مردم، به نفع کشور، به نفع حال و به نفع آینده است. حضرت آقا در این پیام اخیرشان فرمودند مسئولین از روی دلسوزی و حسن نظر اقداماتی را انجام دادند حالا نقل به مضمون عرض می‌کنم شاید عین عبارت این نباشد و منتظر هستیم حالا ببینیم این به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد، خوب اگر به نتیجه رسید فب‌ها اگر به نتیجه نرسید بلافاصله آن کاری که باید جمهوری اسلامی ایران انجام بدهد را انجام می‌دهد و آگاه هستند که این دشمن قابل اعتماد نیست و آگاهی که دشمن دارد با ترفند‌هایی که دشمن دارد این مسئله را، اما اینکه چه چیزی به نفع است مصالح کشور را تامین می‌کند در آن ممکن است اختلاف نظر باشد، نمی‌شود به خاطر این اختلاف نظر همدیگر را طرد کنیم، نفی کنیم.

سوال: من برگردم به پرسشی که خدمتتان مطرح کردم، بعضی از مردم عزیز ما ساکن برخی از روستا‌ها هستند که عمدتاً هم مناطق کمتر برخوردار است این عزیزان دهه‌ها است که رنج می‌برند از مشکلاتی که در حوزه اسناد و املاکشان وجود داشته همواره تعارض بوده، همواره دعوا‌هایی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود بین جریانات مردمی شاید موضوعیت داشته، دستگاه قضایی نسبت به این موضوع چه اقدامی کرد؟ بالاخره اینها در دوره تعالی مورد توجه باید قرار می‌گرفت در این زمینه بفرمایید چه اقدامی صورت گرفته است.

محسنی اژه‌ای: یکی از راهبرد‌ها گفتم مسئله محوری بود که ما مسائل را بشناسیم و به ترتیب اولویت تلاش کنیم آن مسئله و مشکل مردم را حل کنیم لذا در این زمینه بعضی از مشکلات زمین بود، تعارضات حد و حدود بود، بخشی از اینها مثلاً در مورد این بود که آیا اینجا وقف است یا وقف نیست، بعضی‌ها سر پروژه‌های ملی و استانی بود بعضی برای پروژه‌های نیمه کاره بود ما اینها را آمدیم شناسایی کردیم در هر استانی با کمک یک شورای حفظ حقوق بیت المال داریم در آن شورا‌ها و از طریق دادستانی کل کشور و ... آمد شناسایی شد که ما در استان چند مسئله مهم و مشکل داریم لذا بعضی از مشکلاتی که مربوط به زمین یا بعضی از پروژه‌ها بود فرض کنید ۳۰ سال، ۵۰ سال حتی بعضی از مواردی که مربوط به زمین و اینها بود شاید نزدیک به یک قرن فرض کنید مشکلاتی بود و چقدر نارضایتی ایجاد کرد. واقعاً قوه قضاییه نه فقط در این دوره در دوره‌های قبل هم بود ولی در این دوره خیلی بیشتر شد ما متمرکز شدیم شناسایی کردیم، رفع شد یا بعضی‌هایش در حال رفع است مثلاً در استان بوشهر ما یک سری مشکلات داشتیم بعضی از مسائلشان ۳۰ سال بود، ۴۰ سال بود انجام نشده بود، فرض کنید در آذربایجان شاید نزدیک به یک قرن بود واقعاً چند نسل را درگیر کرده بود یا مثلاً بعضی از پروژه‌ها مثل استان گلستان این استان چند مسئله داشت یکی مثلاً پروژه‌ای بود اگر اشتباه نکنم ۹۰ هزار نفر سهام‌دار شده بودند سهام خریده بودند، سالیان بود که این مانده بود یکی در رابطه با دهکده‌ای بود که نزدیک عاشورا ده بود آنجا چند مسئله داشتند یا حتی خود تهران، در شهر‌های مجاور تهران اینها به صورت مسئله محوری اولاً شناسایی می‌شد ثانیاً همه جوانب قضیه با هم نگاه کرده می‌شد که اگر فرض کنید کسی مخالف، کسی موافق است اینها را با هم می‌نشاندیم که تو چه می‌گویی یا تو چه می‌گویی.

سوال: فرصت کم است من یکی دو مورد را فکر می‌کنم که جزو اولویت مردم باشد مطرح کنم، یک بحث، بحث حمایت از حوزه سرمایه‌گذاری و تولید است امسال هم ما همچنان مکلف هستیم به این موضوع چنانچه رهبر عزیز انقلاب فرمودند و نیاز کشور هم است، دستگاه قضایی کشور نسبت به این حمایت چه وظیفه‌ای نسبت به خودش احساس می‌کند و چه برنامه مدونی دارد برای اینکه انشالله بتواند اثربخش عمل کند؟

محسنی اژه‌ای: چند کار را ما توأمان و موازی با هم جلو بردیم یک، ما آمدیم با همه بنگاه‌های تولیدی اعم از بنگاه‌های بزرگ و کوچک به نحوی با آنها مرتبط شدیم حرف آنها را شنیدیم هر استانی که من رفتم یکی از برنامه‌هایم نشست با فعالین اقتصادی و تولید کننده‌ها بود این یک کاری بود پس حرف آنها را گوش دادیم، دوم در تمام جلساتی که در رابطه با تولید، حمایت از تولید، حمایت از سرمایه‌گذار، حمایت از فعالین اقتصادی که صحیح کار می‌کنند با دولت، با مجلس گفتیم بعضی وقت‌ها جلسات مشترک گذاشتیم بخشنامه کردیم، دستورالعمل دادیم اگر شما خواستید یک مرکز تولیدی با مشکلی مواجه شده همان شورا‌های حفظ حقوق بیت المال هم یکی از مسئولیتشان همین بود اگر با مشکل مواجه شده ببینید چطور باید این مشکلش را حل کنید به او کمک کنید اگر دچار اتهام و جرمی شده چگونه و با چه روشی شما پیگیر جرم و اتهام او باشید که به تولیدش لطمه نخورد، تجهیزات کارگاهی‌اش را تعطیل نکنید، کارگرش تا جایی که ممکن است تعطیل نشود جایی که لازم نیست بازداشت بشود بازداشتش نکنید، ممنوع الخروجش نکنید اگر ممنوع الخروجش کردید زود ممنوع الخروجی‌اش را رفع کنید، مواد اولیه اش را به هیچ وجه توقیف نکنید در کنار این برخورد شدید با کسانی که واقعاً فساد می‌کردند در مسائل اقتصادی و تولیدی و خود این سبب می‌شد که به تولید لطمه بخورد یعنی مجموعه مسائلی را در کنار هم انجام دادیم که مسئله اولیه شناخت بود، مسئله دوم نظارت و پیگیری بود مسئله سوم آن تشخیص فساد و غیرفساد بود، با فسادش برخورد با غیرفسادش کمک، کمک با دولت کمک با مجلس، کمک با خود قوه قضائیه و بعضی از مدیران حالا نمی‌توانم بگویم واقعا چه تعدادشان ولی بعضی هایشان خودشان می‌گفتند، در جلسات می‌گفتند، یا با دیگران نقل می‌کردند گفتند خدمتی که قوه قضائیه و بعضی از مدیران قوه قضائیه روسای کل و ... دادستان‌ها حتی به ما کمک کردند دولت به ما نمی‌کرد. بعضی از دولتی‌ها می‌گفتند کمکی که قوه قضائیه و یا رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور به ما کرده بعضی از مسئولین خودمان نکردند به ما میگفتند، از یک طرف، از طرفی هم در این شرایط واقعا بحران اقتصادی که ما قرار گرفتیم این تحریم‌های ظالمانه‌ای که بود و این شرایط جنگی که بود هر کجا که باید قوه قضائیه هم کمک کند به دولت کمک کند به تسهیل در واردات در صادرات، در سلامت، در قیمت گذاری در کنترل بازار تا آنجایی که ممکن بود برای ما تلاش کردیم کمک شان بکنیم.

سوال: پرسش پایانی، بالاخره شرایط معیشتی که مردم استحضار دارید که دچار مشکلاتی هست سعوبتی در این حوزه وارد شده هم ناشی از جنگی که دشمن به مردم تحمیل کرده هم فرآیند‌های داخل کشور که باید فرآیند‌های اقتصادی بهتر از این مدیریت شود و شفافیت‌هایی که اشاره کردید انشاالله شکل بگیرد شما چه کمکی می‌توانید بکنید که این مشکلات انشاالله کمتر بشود مثلا مقابله با احتکار، گرانفروشی‌ها و این تخلفاتی که مردم را آزار می‌دهد؟

محسنی اژه‌ای: واقعا چند تا کار هم در دستور کار دولت است و هم قوه قضائیه و هم مجلس، یک بحث این است که ما باید تلاش بکنیم الان که بالاخره محدودیت‌هایی را برای واردات کالای اساسی داریم این کالای اساسی را حتی الامکان به هر نحوی که شده تامین می‌کنیم، قوه قضائیه هم تا هرمقداری می‌تواند کمک می‌کند حالا آمد و این کالای اساسی با این زحمت تامین شد، چه از محصولات داخلی، چه از مثلا فرض کنید واردات، این را دیگر حتما باید به دست مردم با انصاف برسد، چنانچه ما چه دادستان هایمان چه بازرسین کل کشورمان، چه ضابطین ما اطلاع بدهند که فلان جا واقعا احتکار شده من سفارش جدی کردم همانطور که همیشه سفارش می‌کردم که آقا کمک کنید فعالیت اقتصادی سالم را الان هم سفارش کردم که با این محتکری که در زمان جنگ که با این زحمت احیانا یک کالایی یا تولید می‌شود در داخل یا از خارج وارد می‌شود این را نگذارید احتکار کند برای منافع شخصی اش، این الان دیگر معنای دیگری پیدا می‌کند این فقط جنبه مادی قضیه نیست، یا اگر احیانا تا آنجایی که بتوانیم، چون مسئله گرانفروشی مربوط به بازار و به دولت و این‌ها است به سازمان تعزیرات، سفارش تام کردیم با همه دستگاههایمان از جمله دادستانی که هر مقدار سازمان تعزیرات برای گرانفروشی برای کنترل بازار نیاز داشت شما به ایشان کمک کنید هر وقت هم هر مصوبه دولت آورده در سران قوا، در احیانا شورا‌هایی که مربوط به قضیه است، در جهت معیشت مردم، کمکی خواسته، چیزی را خواسته امضا کند ما با آن همراهی کردیم و امضا کردیم که به معیشت مردم لطمه‌ای وارد نشود، و باز هم از آن طرف هم هر کسی را هم که دیدیم احیانا واقعا دارد خوب کار می‌کند در این شرایط در زمان جنگ، بعضی از واقعا مراکز تولیدی ما کار می‌کردند، آنها هم باید هوایشان را داشته باشیم و سفارشاتی باز شده در این که رسیدگی به پرونده‌ها زودتر بشود یعنی تعیین تکلیف شود این یکی از موضوعاتی است که خواهان آن هستند. در جهت دیگر نقدینگی و این‌ها ما فقط یک کمک کار هستیم ما آنجا مستقیما خودمان نمی‌توانیم کاری بکنیم بعضی از این بنگاه‌ها واقعا نیازی به نقدینگی دارند بعضی از این بنگاه‌های تولیدی الان نیاز به انرژی دارند سوخت دارند، یا برق شان مثلا قطع می‌شود یا گاز ندارند در زمستان این‌ها ما می‌توانیم کمک کار باشیم کمک کاری ما هم این است که اگر یک جایی واقعا یک مدیری خدایی نکرده کوتاهی می‌کند کم کاری می‌کند ترک فعلی می‌کند به آن مدیر می‌رسیم، اما اگر غیر از آن باشد آنجا‌ها ما دیگر غیرمستقیم می‌توانیم کمک کنیم من در آخر واقعا به سهم خودم یک طلبه کوچک از این حضور از این احساس مردم و از این حمایت مردم بی نهایت بی نهایت تشکر می‌کنم و از همه همکارانم خواستم همه هم مان را به کار بگیریم برای رفع مشکلات مردم و گرهگشایی از کار مردم این شکر این نعمت بزرگ این است که ما خدمت بی منت هر چه بهتری را برای مردم داشته باشیم.