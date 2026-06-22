برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرد در حملات اسرائیل به لبنان، ۱۱ هزار و ۹۵ ساختمان در جنوب این کشور به طور کامل تخریب شده که خسارت آن ۱.۳۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با هماهنگی شورای ملی پژوهش‌های علمی لبنان (CNRS-L)، نتایج یک ارزیابی سریع از خسارت ساختمان‌ها در سراسر جنوب لبنان را بر اثر حملات اسرائیل اعلام کرد.

این ارزیابی مناطق جنوب رود لیتانی، از جمله بنت جبیل، مرجعیون، النبطیه، صور و صیدا را پوشش می‌دهد و در ادامه انتشار ارزیابی‌های پیشین مربوط به بیروت و جبل لبنان انجام شده است.

در این گزارش آمده است: یافته‌ها نشان می‌دهد میزان خسارت مستقیم وارد شده به ساختمان‌ها در جنوب لبنان حدود ۱.۳۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود و حجم آوار ناشی از آن تقریبا ۳.۱ میلیون مترمکعب است.

در مجموع، ۱۱ هزار و ۹۵ ساختمان به‌طور کامل تخریب و ۲ هزار و ۲۴۲ ساختمان دچار خسارت جزئی شده‌اند.

بر اساس این گزارش سازمان ملل، بیشترین میزان تخریب کامل ساختمان‌ها در شهرستان بنت جبیل مربوط به شهرک‌های عیناثا با یک هزار و ۶۵۸ ساختمان و بنت جمیل با یک هزار و ۷۶ ساختمان است.

بر اساس این گزارش، در شهرستان مرجعیون نیز میس الجبل با ۹۶۹ ساختمان و الطیبه با ۸۲۴ ساختمان، در شهرستان صور هم، برج الشمالی با ۳۷۰ ساختمان و الناقوره با ۲۱۶ ساختمان از جمله مناطق با بیشترین میزان تخریب ثبت شده‌اند.

حجم آوار و هزینه خسارت نیز بر اساس مساحت ساختمان‌ها، تعداد طبقات و هزینه‌های استاندارد بازسازی، مطابق روش‌شناسی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ارزیابی‌های قبلی محاسبه شده است.

اگرچه این ارزیابی تصویری کلی و معتبر از میزان خسارت ارائه می‌دهد، اما شامل زیرزمین‌ها یا سازه‌های زیرزمینی و همچنین خسارت به زیرساخت‌های حیاتی مانند جاده‌ها، پل‌ها، شبکه برق، آب و مخابرات نمی‌شود.

ارقام ارائه‌شده مربوط به وضعیت تا تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ است و عملیات کنونی برای بازسازی یا بازیابی را در نظر نمی‌گیرد.

در همین حال «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه شب در ادامه اظهاراتش علیه لبنان مدعی شد: ارتش اسرائیل آزادی کامل برای عمل قاطعانه علیه هر تهدیدی دارد.

کاتس در ادامه ادعاهایش افزود: ارتش اسرائیل به تخریب زیرساخت‌ها در لبنان ادامه خواهد داد.

اظهارات کاتس همزمان با آن صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان آغاز دور جدید حملات اسرائیل به این کشور از دوم مارس گذشته (۹ اسفندماه ۱۴۰۴) تاکنون، شمار قربانیان به ۴ هزار و ۱۷۵ تن رسیده است.

این وزارتخانه همچنین افزود که در این مدت همچنین ۱۲ هزار و ۱۶۴ تن دیگر نیز زخمی شدند.