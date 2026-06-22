پخش زنده
امروز: -
تیم امنیت سایبری دانشکده ملی مهارت شهید مهاجر اصفهان در رقابت کشورهای عضو گروه بریکس، با کسب نشان طلا، بر سکوی نخست مسابقات بینالمللی امنیت سایبری BRICS ۲۰۲۶ روسیه ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تیم نخبگان دانشکده ملی مهارت شهید مهاجر اصفهان متشکل از آقایان امیرحسین عبداللهی و محمدمهدی دریاسفر با هدایت علمی و نظارت تخصصی دکتر امیرحسین خانیکی و دکتر آرزو صبری، اساتید مدعو این دانشکده، در مسابقات بینالمللی امنیت سایبری BRICS ۲۰۲۶ عنوان قهرمانی و نشان طلا را از آن خود کردند.
این دوره از مسابقات توسط آژانس توسعه مهارت فدراسیون روسیه و با رقابت شرکتکنندگان حوزههای فناوریهای پیشرفته در روزهای ۲۵ تا ۲۸ خرداد برگزار شد.
در این دوره ، ۱۹ تیم سه نفره شامل دو رقابتکننده و یک کارشناس خبره از کشورهای عضو بریکس ، توانمندیهای خود را در مواجهه با چالشهای پیچیده امنیت سایبری به صورت حضوری و برخط محک زدند.
جمهوری اسلامی ایران در این رویداد با دو تیم منتخب حضور داشت که در نهایت، تیم دانشکده شهید مهاجر اصفهان با ارائه عملکردی مقتدرانه، موفق به دستیابی به نشان طلای این مسابقات شد.
کسب این جایگاه ارزشمند ، نشاندهنده ظرفیت بالای علمی و فنی دانشجویان دانشگاه ملی مهارت و توانایی آنها در رقابتهای بینالمللی در سطوح بالای فناوری است.