نظرسنجی شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز و موسسه یوگاو نشان داده که ۵۷ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران نه تنها مشکلی را حل نکرده و برعکس، مشکلات بیشتر ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نظرسنجی که از ۱۷ تا ۱۹ ژوئن (۲۷ الی ۲۹ خرداد ماه) در میان ۲۵۱۹ بزرگسال آمریکایی انجام شد، ۵۷ درصد معتقد بودند که جنگ علیه ایران مشکلات بیشتری را ایجاد کرده، در مقایسه با ۲۱ درصد که عکس این نظر را داشتند و ۲۱ درصد دیگر که پاسخ «هیچکدام» را دادند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۷۸ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که ایالات متحده باید همین‌اکنون به این جنگ پایان دهد، در مقابل ۲۲ درصد معتقدند که ایالات متحده باید تا زمانی که ایران دست از اقدامات بیشتر بردارد، به این جنگ ادامه دهد.

این اکثریت شامل ۶۰ درصد از جمهوری‌خواهان و ۵۶ درصد از جمهوری‌خواهان طرفدار جنبش ماگا (MAGA) است که موافقند ایالات متحده باید همین حالا به جنگ پایان دهد.

همچنین میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در بیشتر دوران بازگشت او به قدرت، پایین بوده است و اختلال در زنجیره تأمین جهانی نفت به دلیل جنگ، قیمت‌ها را افزایش و میزان محبوبیت او را بیشتر کاهش داده است.

نظرسنجی سی‌بی‌اس/ یوگاو نشان داد که ۳۸ درصد از مردم عملکرد شغلی ترامپ را تایید می‌کنند که اندکی نسبت به نظرسنجی ماه مه افزایش یافته است. این افزایش به دلیل آمریکایی‌های سفیدپوست غیر دانشگاهی بوده که معتقدند قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.