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مردم ایلام همچنان با عَلم بیداری، پای در خیابانها میگذارند و پیامشان را به دشمنان مخابره میکنند؛ آنها از وحدت و صفوف تنگاتنگشان میگویند و از تنگهای که عرصه را بر ترامپ، تنگ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم بعث یافته در خیابانها، راوی روایت اقتدار و عزت این مرز و بوم شدهاند؛ آنها از کارتهای این بازی که برگ برنده ایران است صحبت میکنند؛ از اتحاد خودشان، از قدرت نظامی و فرزندان جان بر کفشان و از جغرافیایی که تنگه هرمز را در دست دارد؛ برگهای بَرندهای که به سلاح بُرندهای برای ترامپ و دشمنان این آب و خاک تبدیل شده است.