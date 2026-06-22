«نبیل فهمی» به عنوان دبیرکل جدید اتحادیه انتخاب شد. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست وزیران امور خارجه شورای اتحادیه عرب، دوشنبه در پایتخت اردن به ریاست پادشاهی بحرین برگزار و

نبیل فهمی جایگزین «احمد ابوالغیط» شد که دوره تصدی‌اش به پایان رسیده است.

نبیل فهمی، دیپلمات برجسته مصری متولد ۱۹۵۱ است. او پسر اسماعیل فهمی (وزیر امور خارجه سابق مصر) است. او دارای مدرک لیسانس علوم در رشته فیزیک و مدرک کارشناسی ارشد علوم در رشته مدیریت از دانشگاه آمریکایی قاهره است. نبیل فهمی پس از کودتای نظامی ۲۰۱۳ علیه رئیس جمهور محمد مرسی به عنوان وزیر امور خارجه مصر خدمت کرد.

فهمی پیش از این از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ به عنوان سفیر مصر در آمریکا و سپس در ژاپن خدمت کرده بود. او همچنین نماینده کشورش در سازمان ملل در ژنو و نیویورک بود.