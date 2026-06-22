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مردم جنوب غرب خوزستان در تجمعی شبانه با حضور اقشار مختلف، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی، وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم جنوب غرب خوزستان در تجمعی شبانه با حضور اقشار مختلف، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی، وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی با حضور در معابر و میدانهای عمومی، بر اهمیت همبستگی و انسجام ملی در شرایط کنونی تأکید کرده و پشتیبانی خود را از ارزشهای انقلاب اسلامی و منافع ملی کشور ابراز داشتند.
حاضران در این تجمع با سر دادن شعارهای وحدتبخش، بر ضرورت حفظ یکپارچگی ملی و تقویت روحیه همدلی در جامعه تأکید کردند و اقتدار و امنیت ایران اسلامی را حاصل ایستادگی و همراهی ملت دانستند.
شرکتکنندگان در این تجمع بر نقش وحدت و همبستگی ملی در عبور از چالشها و دستیابی به اهداف بلند نظام اسلامی تأکید کردند.