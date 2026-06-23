محدودیتهای پروازی در تهران، قم و مشهد همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید
سازمان هواپیمایی کشوری، جزئیات محدودیتهای پروازی و برنامه مدیریت ترافیک هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محدودیتهای پروازی همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در برخی فرودگاههای کشور اعمال خواهد شد.
بر این اساس، ۱۲ تیر همزمان با برگزاری مراسم ادای احترام با حضور مقامات کشور، محدودیتهای پروازی در فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی اعمال میشود و در این روز هیچگونه جابهجایی مسافر در این دو فرودگاه انجام نخواهد شد.
همچنین تمامی پروازهای هوانوردی عمومی در محدوده پایانه هوایی تهران از ۱۲ تا ۱۶ تیر ممنوع خواهد بود و تنها پروازهای گشت هوایی و بالگردهای مرتبط با مراسم از این محدودیت مستثنی هستند.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد محدودیت پروازهای هوانوردی عمومی در محدوده استان قم نیز طی روزهای ۱۶ و ۱۷ تیر برقرار خواهد بود. این محدودیتها در پایانه هوایی مشهد نیز در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر اعمال میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر با ظرفیت و پذیرش محدود مسافر فعالیت خواهند کرد. همچنین در روز ۱۵ تیر محدودیتهای پروازی در پایانه هوایی تهران مجدداً برقرار شده و جابهجایی مسافر در این روز انجام نخواهد شد.
در ادامه، طی روزهای ۱۶ و ۱۷ تیر پذیرش و جابهجایی مسافران در پایانه هوایی تهران با محدودیتهایی همراه خواهد بود. پایانه هوایی مشهد نیز در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه با محدودیت عملیاتی مواجه خواهد بود و بهویژه در روز ۱۸ تیرماه جابهجایی مسافر در این فرودگاه انجام نخواهد شد.