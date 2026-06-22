در شب هشتم محرم، مردم جنوب غرب خوزستان با حضور در معابر و برگزاری آیین‌های عزاداری، جلوه‌ای از شور حسینی و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در شب هشتم ماه محرم، خیابان‌ها و معابر جنوب غرب خوزستان شاهد حضور گسترده عزاداران حسینی بود.

مردم از نقاط مختلف شهری و روستایی، با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، در آیین‌های سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شرکت کردند و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش اعلام کردند.

فضای شهر در این شب‌ها حال و هوایی معنوی و متفاوت به خود گرفته و تجمع‌های مردمی در قالب هیئت‌های عزاداری، جلوه‌ای از عشق و دلدادگی به فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشته است.

حضور اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها در این آیین‌ها، بر شکوه و گستردگی مراسم شب هشتم محرم افزوده است.

این مراسم تا پایان دهه نخست محرم با حضور پرشور مردم ادامه خواهد داشت.