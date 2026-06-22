معاون امور استان‌های رسانه ملی گفت: زنجان با حسینیه اعظم و فرهنگ عاشورایی‌اش نماد شور و شعور حسینی است و انتظار می‌رود در دوره جدید مدیریت صداوسیمای استان، این شور و شعور حسینی از زنجان به سراسر کشور بازتاب یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون امور استان‌های رسانه ملی در سفر به استان زنجان در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صداوسیمای استان با اشاره به شرایط رسانه‌ای جهان امروز گفت: مهم‌ترین میدان تقابل در عصر حاضر، نبرد میان جبهه دروغ‌پردازان و تکذیب‌کنندگان با جبهه حقیقت و راستگویی است.

دکتر کیخا افزود: جریان دروغ‌پرداز تلاش می‌کند هم حقیقت را تحریف کند و هم راستگویان را به دروغگویی متهم سازد؛ از این رو عناصر رسانه‌ای باید این نبرد را دقیق بشناسند و با نگاهی نو آن را روایت کنند.

معاون امور استان‌های رسانه ملی با اشاره به تناقض‌های ادعای غرب درباره حقوق بشر گفت: مدعیان آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر در برابر ظلم به زنان، کودکان و انسان‌های بی‌گناه سکوت می‌کنند و چشم بر کشتار گسترده انسان‌ها می‌بندند.

دکتر کیخا در ادامه زنجان را یکی از نقاط مهم فرهنگی کشور دانست و افزود: زنجان با حسینیه اعظم و فرهنگ عاشورایی‌اش نماد شور و شعور حسینی است و انتظار می‌رود در دوره جدید مدیریت صداوسیمای استان، این شور و شعور حسینی از زنجان به سراسر کشور بازتاب یابد.

وی در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش‌های چهارگانه رسانه ملی گفت: صداوسیما باید در نقش‌های آسایشگاهی، آوردگاهی، دانشگاهی و قرارگاهی عمل کند و به یک قرارگاه مؤثر رسانه‌ای تبدیل شود.

شبکه‌های استانی؛ آینه ظرفیت‌های منطقه

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در این مراسم با اشاره به نقش شبکه‌های استانی گفت: شبکه‌های استانی باید آینه تمام‌نمای ظرفیت‌ها و ویژگی‌های زیست‌بوم هر منطقه باشند و شناسایی ظرفیت‌های پنهان منطقه‌ای از مهم‌ترین وظایف آنهاست.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله میان مسئولان و مردم افزود: حکمرانی مردمی زمانی محقق می‌شود که مسئولان در میان مردم حضور داشته باشند و رسانه نیز این ارتباط مستقیم را به تصویر بکشد.

ضرورت تقویت مرجعیت خبری

صادقی استاندار زنجان نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت گسترده شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند گفت: رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار باید با ارائه روایت اول و پاسخگویی به‌موقع، افکار عمومی را اقناع کنند.

وی رسانه ملی را یکی از ارکان مهم حکمرانی فرهنگی کشور دانست و بر تقویت اعتماد عمومی و مرجعیت خبری تأکید کرد.

نقش صداوسیما در جنگ شناختی

سردار سهندی، فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان نیز در این مراسم گفت: در شرایطی که دشمن جنگ رسانه‌ای و شناختی گسترده‌ای را علیه کشور آغاز کرده است، همکاران صداوسیمای استان زنجان صادقانه در سنگر خود نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان رسانه ملی افزود: انعکاس آیین‌های مذهبی، مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در سراسر استان بخشی از مجاهدت‌های مجموعه صداوسیمای زنجان است.

معرفی هویت زنجان؛ رسالت رسانه استانی

مدیرکل جدید صداوسیمای استان زنجان در ادامه این مراسم، با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی استان گفت: معرفی هویت و ظرفیت‌های زنجان به جهان، رسالت اصلی رسانه استانی است.

رضا ستاری‌پور، افزود: زنجان سرزمین فرصت‌ها، مفاخر و مشاهیر بزرگ است و هنر رسانه استانی شناسایی و معرفی این ظرفیت‌های عظیم است. اگر بتوانیم این هویت اصیل زنجانی را به درستی معرفی کنیم، به رسالت خود عمل کرده‌ایم.

مدیرکل صداوسیمای زنجان با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای کمرنگ کردن هویت ایرانی گفت: در شرایط کنونی، معرفی هویت ایرانی و زنجانی به یک موضوع حیثیتی تبدیل شده و مسئولیت رسانه در این زمینه سنگین‌تر از گذشته است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش‌های چهارگانه رسانه ملی تصریح کرد: مسیر پیش‌رو دشوار است و پیمودن آن جز با استعانت از خداوند متعال و دعای خیر شهدا ممکن نخواهد بود.

ستاری‌پور در پایان با اشاره به سند تحول رسانه ملی افزود: امروز در عرصه کارزار رسانه‌ای، اهمیت ابزار‌های رسانه‌ای حتی از تجهیزات نظامی نیز پیشی گرفته است و باید با دقت، تلاش و ابتکار عمل بیشتر در نبرد روایت‌ها حضور مؤثر داشته باشیم.