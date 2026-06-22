هیئت عالی رتبه ایرانی که به ریاست آقای قالیباف به مسقط سفر کرده با وزیر امور خارجه عمان دیدار و درخصوص تحولات منطقه و مسایل تنگه هرمز گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری رسمی عمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند: بهره‌گیری از فرصت کنونی دیپلماتیک برای حمایت از تلاش‌های صلح، تقویت روند کاهش تنش و تحکیم ثبات، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و حسن همجواری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دو طرف همچنین تصریح کردند که این رویکرد باید «در راستای حفظ امنیت منطقه و تضمین ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز و مسیر‌های بین‌المللی دریایی» دنبال شود.

این موضع گیری در جریان دیدار بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و هیئت همراه او در مسقط مطرح شد.

آقای قالیباف در سفر به عمان با «هیثم بن طارق» سلطان عمان دیدار و در خصوص ارتقای همکاری‌های دوجانبه و نیز تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز گفت‌و‌گو خواهد کرد.

هیئت مذاکره‌کننده ایران به ریاست آقای قالیباف عصر دوشنبه با استقبال وزیر امور خارجه عمان وارد مسقط شد. آقای عراقچی وزیر امور خارجه نیز در این سفر رئیس مجلس را همراهی می‌کند.