به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی مهدیس، منازل ملی حفاری در روز سه شنبه ۲ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.