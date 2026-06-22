استاندار ایلام از موافقت گمرک ایران و کمیته فرعی اقتصادی ساماندهی مبادلات مرزی با اضافه‌شدن استان ایلام به فهرست استان‌های دارای رویه کولبری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی گفت: مطالبه مجوز کولبری در این استان؛ پس از پیگیری‌های مستمر و به منظور دفاع از ظرفیت‌ها و نیاز‌های استان در مراجع ملی، وارد مرحله بررسی نهایی شده است.

وی اظهار کرد: با وجود اجرای رویه کولبری در پنج استان کشور و ۲۸ نقطه مرزی؛ استان ایلام به دلیل پایین بودن میزان قاچاق در مرز‌های خود تاکنون در این فهرست قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به شرایط اشتغال معیشت مرزنشینان، ضرورت مرزداری و لزوم تقویت اقتصاد مرزی؛ درخواست استان برای بهره‌مندی از این ظرفیت به وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.

کرمی افزود: پس از موافقت اولیه رئیس کل گمرک ایران، موضوع در کمیته فرعی اقتصادی شورای ساماندهی مبادلات مرزی با حضور نمایندگان حدود ۱۱ وزارتخانه مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده و دفاع از شرایط استان، مورد موافقت قرار گرفت.

استاندار ایلام با اشاره به سکونت حدود ۲۲۰ هزار نفر در نوار مرزی ۴۳۰ کیلومتری استان گفت: اجرای رویه کولبری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد درآمد تقویت اقتصاد خُرد، بهبود معیشت مرزنشینان، مدیریت قاچاق کالا و توسعه اقتصادی داشته باشد.

کرمی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح در کمیته اصلی اقتصادی دولت، مرز‌های استان به عنوان مرز‌های مشمول رویه کولبری در نظر گرفته خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به امکان واردات ۱۶ قلم کالای مشخص در قالب این رویه، تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به معیشت مرزنشینان به رونق اقتصاد مرزی و افزایش مبادلات قانونی با استان‌های همجوار عراق؛ شامل: میسان، واسط و دیالی، کمک خواهد کرد.