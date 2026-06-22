به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گارد ساحلی ناحیه قطب شمال ایالات متحده در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که امدادگران و تیم‌های جست‌و‌جو و نجات در حال اعزام به سیتکا، نزدیک جونو، برای یافتن سقوط گزارش شده یک بالگرد گارد ساحلی‌ام‌اچ ۶۰- جی‌هاوک هستند.

گارد ساحلی آمریکا اعلام کرد که علت این حادثه در حال حاضر مشخص نیست.

گارد ساحلی ایالات متحده همچنین افزود: ایمنی، رفاه و نجات خدمه ما اولویت مطلق و فوری ما است. تحقیقات رسمی برای تعیین شرایط پیرامون این رویداد انجام خواهد شد.