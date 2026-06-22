\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0631\u0647\u060c \u06af\u0648\u0634 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0644\u060c \u062f\u0648\u0631 \u0647\u0645 \u062c\u0645\u0639 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0622\u0628 \u0648 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0633\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0632\u0646\u06cc\u061b \u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0642\u0644\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9\u0634\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0