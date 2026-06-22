اوقات شرعی ۲ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، هشتم محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۵ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۹ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام حسین (ع) فرمود: مَنْ أَحَبَّنَا فَهُوَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ.

کسی که ما را دوست بدارد، از ما اهل بیت (ع) است. (نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص ۸۵)

احکام شرعی:

نگاه دانشجو به عکس‌هاى عریان کتب پزشکى

سوال: نگاه به عکس‌هاى عریان که در کتب پزشکى هست، اگر به قصد آموزش باشد جایز است یا خیر؟ آیا باید قدر ضرورت اکتفا نمود؟ اگر ریبه‌آور باشد، ولو براى آموزش، جایز است یا خیر؟ اگر ریبه‌آور نباشد، آیا بدون قصد آموزش هم جایز است یا خیر؟

جواب: نگاه به عکس‌هاى مذکور اگر همراه با لذت نبوده و مستلزم مفسده هم نباشد مانعى ندارد. در غیر اینصورت جایز نیست مگر آنکه ضرورتى مثل آموزش لازم در کار باشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)