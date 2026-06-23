بسیج مردمی یمن در بیانیه‌ای از مردم این کشور خواست با مشارکت گسترده در دوره‌های بسیج نظامی، برای مقابله با دشمنان و حمایت از فلسطین آماده باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیرو‌های بسیج مردمی یمن با صدور بیانیه‌ای از مردم این کشور خواستند با حفظ وحدت داخلی و مشارکت گسترده در دوره‌های بسیج نظامی، برای مقابله با دشمنان و حمایت از فلسطین آماده باشند.

نیرو‌های بسیج مردمی از مردم یمن خواستند وحدت صفوف را حفظ کرده و جبهه داخلی را تقویت کنند.

این نیرو‌ها مردم را به حضور گسترده در دوره‌های نظامی «طوفان الاقصی» به‌عنوان یک وظیفه دینی و ملی فراخواندند.

این نیرو‌ها بر حمایت ثابت از فلسطینیان و محوریت مسئله فلسطین برای نیرو‌های خود تأکید کردند.

بسیج مردمی یمن در بیانیه خود، از پیروزی‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی تمجید کرد.

نیرو‌های بسیج مردمی بر معادله «وحدت میدان‌ها» تأکید و آمادگی خود برای پشتیبانی از محور مقاومت اعلام کردند.