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بسیج مردمی یمن در بیانیهای از مردم این کشور خواست با مشارکت گسترده در دورههای بسیج نظامی، برای مقابله با دشمنان و حمایت از فلسطین آماده باشند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیروهای بسیج مردمی یمن با صدور بیانیهای از مردم این کشور خواستند با حفظ وحدت داخلی و مشارکت گسترده در دورههای بسیج نظامی، برای مقابله با دشمنان و حمایت از فلسطین آماده باشند.
نیروهای بسیج مردمی از مردم یمن خواستند وحدت صفوف را حفظ کرده و جبهه داخلی را تقویت کنند.
این نیروها مردم را به حضور گسترده در دورههای نظامی «طوفان الاقصی» بهعنوان یک وظیفه دینی و ملی فراخواندند.
این نیروها بر حمایت ثابت از فلسطینیان و محوریت مسئله فلسطین برای نیروهای خود تأکید کردند.
بسیج مردمی یمن در بیانیه خود، از پیروزیهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی تمجید کرد.
نیروهای بسیج مردمی بر معادله «وحدت میدانها» تأکید و آمادگی خود برای پشتیبانی از محور مقاومت اعلام کردند.